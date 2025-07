Marvel quiere a Bella Ramsey (The Last of Us) como Kitty Pryde en X-Men - MAX/MARVEL

Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026, introducirá en el UCM a un buen puñado de mutantes. Informaciones recientes indican que Bella Ramsey (The Last of Us) podría ser quien interprete a Kitty Pryde/Gatasombra en el reinicio de los X-Men que prepara Marvel, con Michael Lesslie (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) como guionista.

Según apunta MyTimeToShineHello en X, Ramsey, quien interpreta en The Last of Us a Ellie Williams, está siendo considerada para el papel de la heroína mutante Kitty Pride, A.K.A. Gatasombra, en el UCM. Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Marvel, lo cierto es que la actriz, que actualmente tiene 21 años, encajaría perfectamente en el papel de Kitty Pryde, precisamente por su edad.

Sin embargo, este rol de la integrante más joven de los X-Men iba a recaer, según apuntaba el pasado febrero TheInsneider, en Julia Butters (El agente invisible). El medio también señalaba que, además de Butters, la Casa de las Ideas tenía en mente al británico Harris Dickinson (El clan de hierro) como su intrépido líder, Scott Summers, A.K.A. Cíclope; y a Sadie Sink (Stranger Things) como la imparable telépata Jean Grey.

Asimismo, remarcaba que no había ningún acuerdo y que sus fichajes dependían, entre otros factores, del salario, disponibilidad y nivel de compromiso que Marvel requiriese de estos actores para el proyecto.

Hasta el momento, la Casa de las Ideas no ha anunciado una fecha para el reinicio de los X-Men. Sin embargo, las últimas informaciones apuntaban a que Jake Schreier, el director de Thunderbolts*, sería el artífice tras las cámaras. Y, de hecho, el propio Schreier se pronunció al respecto ante tal posibilidad.

"Incluso si estuviese confirmado para esa película, no creo que me dejasen responder a esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que todo empieza con el personaje y la oportunidad de trabajar con grandes guionistas y colaboradores. Y, por supuesto, con la intención de hacer algo diferente en cada proyecto que uno emprende. Eso es todo lo que puedo decir", comentó a Collider Schreier sobre su rumoreado fichaje y el enfoque que le daría a los X-Men como director.

Y más allá de que Ramsey termine o no interpretando a Gatasombra en el reinicio mutante de Marvel, Vengadores: Doomsday que dirigida por los Russo verá a Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom, integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox ya confirmados, como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) o James Marsden (Scott Summers/Cíclope).

Además, junto a ellos estará también Channing Tatum, quien debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno, de la mano de Ryan Reynolds, que tampoco está por ahora confirmado en la película que sigue avanzando en su rodaje.