The Last of Us: ¿Quién fue la primera persona que mató Ellie?

El tercer episodio de la nueva temporada de The Last of Us centró buena parte de su metraje en el viaje de Ellie y Dina a Seattle. Por el camino ambas compartieron confidencias y el personaje de Isabela Merced le pregunta al de Bella Ramsey cuál fue la primera persona a la que tuvo que matar, algo que Ellie prefiere no revelar, pues recordarlo le resulta demasiado doloroso. No obstante, los fans de la serie ya conocen la respuesta.

Fue el séptimo episodio de la primera temporada, titulado Lo que dejamos atrás, el que mostró este momento en un flashback, pues tuvo lugar antes incluso de que Ellie conociera a Joel. Y es que la primera persona a la que la joven se vio obligada a sacrificar no fue nada menos que Riley, su mejor amiga y con la que además compartió un íntimo momento justo antes del desastre.

Ambas se encontraban en un centro comercial abandonado, intentando aprovechar lo que sería su último momento juntas, pues Riley se disponía a abandonar la ciudad para unirse a los Luciérnagas. La tensión romántica entre ambas se palpaba en el ambiente, llegando incluso a besarse, antes de que el momento fuera interrumpido por el ataque de un infectado.

Ambas recibieron un mordisco que sellaría el destino de cualquiera, como ocurrió con Riley. Sin embargo, Ellie no se vio afectada debido a su inmunidad. Aún así, para poder sobrevivir se vio obligada a hacer algo terrible: acabar con la vida de su amiga. Desde entonces, la joven ha tenido que matar a no pocos infectados, pero esta primera experiencia tan traumática sin duda dejó una marca indeleble en ella.