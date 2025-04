The Last of Us 2x01: ¿Por qué Ellie se corta la herida?

En su arranque, la nueva temporada de The Last of Us ya ha dejado claro que la inmunidad de Ellie de nuevo será uno de los temas clave en la serie. Establecidos en la comunidad de Jackson, parece que ella y Joel, aunque distanciados, por fin están a salvo dentro de un grupo que protege a los suyos ante todo. Sin embargo, ¿seguirían aceptando a Ellie si conocieran su secreto? Con todo lo que ha vivido, la joven es consciente de que, en mitad del Apocalipsis, uno nunca sabe de quién se puede fiar.

Tras ser atacada por una acechadora, un tipo de infectados que destaca por ser particularmente inteligentes, Ellie logra eliminar a la "zombie", aunque no sin antes recibir un mordisco que sin duda habría acabado con ella si no hubiera sido por su inmunidad. Ya de vuelta a Jackson, usa su navaja para cortar el contorno del mordisco, disimulándolo así como una herida cualquiera, al igual que ya hizo con el primero que recibió al cubrirlo con un tatuaje. No obstante, este segundo habría supuesto un mayor peligro para ella al ser reciente, pues los demás no habrían dudado en matarla al instante... a no ser que revelara su gran secreto.

En este sentido, el 2x01 evidencia que Joel no es el único que conoce la inmunidad: Tommy, el hermano del personaje de Pedro Pascal, también lo sabe. Cuando Ellie menciona que no puede ser infectada, él inmediatamente la manda callar. "No hablamos de eso", le recuerda al personaje de Bella Ramsey, que procede a gritar su secreto a pleno pulmón aprovechando que ambos están solos en mitad de la nada, con el único propósito de 'picar' a Tommy.

Así, aunque Ellie parece dispuesta a mantener en secreto su inmunidad, su carácter espontáneo e impulsivo sin duda supone una dificultad añadida. Por otra parte, desde su distanciamiento con Joel, Dina es ahora la persona más cercana a ella, por lo que no sería de extrañar que se conviertiera en su confidente.

La inmunidad de Ellie no solo es un factor de riesgo para ella por la posibilidad de que alguien acabe con su vida tras otro mordisco de un infectado al desconocer su condición, sino que su mera existencia sigue abriendo la posibilidad de encontrar una cura. Así, toda la camaradería en Jackson podría acabarse en un abrir y cerrar de ojos si descubrieran que sacrificar a Ellie podría significar salvar a la humanidad como querían hacer los Luciérnagas en el hospital de Salt Lake City antes de la matanza perpetrada por Joel.