The Last of Us: Primer adelanto de la temporada 2 confirma un gran cambio respecto a los videojuegos - HBO MAX

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Entre los estrenos de Max para 2025, la temporada 2 de The Last of Us es quizá uno de los más esperados. La plataforma de streaming ha lanzado un vídeo adelantando algunos de sus próximos lanzamientos, un clip que ha ofrecido el primer vistazo a la ficción creada por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Al inicio del clip, Ellie (Bella Ramsey) asiste a un baile local en Jackson antes de pasar a un primer plano del gran tatuaje en el antebrazo que cubre su mordisco. Después, la recién llegada Catherine O'Hara, presumiblemente hablando de Ellie, le pregunta a Joel (Pedro Pascal): "¿Le hiciste daño?". "No. Yo la salvé", contesta el protagonista.

Este breve diálogo ha revelado un gran cambio respecto a los videojuegos. Como sabrán los fans del material original, en el videojuego Joel le hace esta confesión a su hermano. Además, el metraje también muestra a Tommy (Gabriel Luna) disparando a los infectados, a Dina (Isabela Merced) escondida en un bosque y a un clicker intentando derribar una puerta. Asimismo, también se puede ver a Jeffrey Wright en el rol de Isaac.

La temporada 1 llegó a su fin después de que Joel asesinara a varios combatientes de la resistencia Firefly que tenían la intención de acabar con Ellie para encontrar una cura para la infección por Cordyceps. Cuando Ellie, que había sido anestesiada y, por lo tanto, desconocía las acciones de Joel y el peligro para ella, recuperó la consciencia, Joel mintió y dijo que el experimento no había funcionado.

Abby, un personaje importante en el videojuego The Last of Us Part eII, será interpretada por Kaitlyn Dever en la temporada 2. Al reparto también se incorporarán Young Mazino, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord.