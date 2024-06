La parte 2 de The Last of Us tendrá menos episodios que la primera temporada

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us llegará a Max en 2025. La esperada continuación de la serie, cuya producción comenzó en febrero, está basada en la segunda entrega del popular videojuego de Naughty Dog y PlayStation. Y los responsables de la adaptación han dado detalles de los nuevos capítulos confirmando cuántos episodios tendrá la nueva entrega.

Craig Mazin y Neil Druckmann, los co-creadores de The Last of Us, han desvelado en una entrevista con Deadline que la siguiente entrega contará tan solo con siete episodios, reduciendo el número respecto a los nueve capítulos de la primera temporada.

Sin embargo, y aunque todavía no han recibido luz verde, Mazin y Druckmann esperan poder sacar adelante más temporadas, fragmentado la secuela del videojuego en varias entregas televisivas. Si finalmente renuevan The Last of Us por una tercera temporada, ésta sería más larga que la segunda.

"El material que tenemos de la parte 2 del juego es mucho más que el del primero, así que parte de lo que hemos hecho desde el principio es cómo distribuir la historia en distintas temporadas", ha explicado Mazin. "Cuando lo haces así intentas buscar conclusiones que no resulten artificiales, y por este motivo, el cierre orgánico de la segunda temporada está en siete episodios", ha añadido el co-creador de la ficción.

"No creo que la historia se pueda resumir en dos o tres temporadas, y además nos estamos tomando nuestro tiempo para explorar caminos interesantes, como ya hicimos en la primera temporada", ha continuado Mazin.

"Creemos que está casi asegurado que podremos continuar, y es que mientras la gente vea la serie, seguiremos produciendo episodios, así que la tercera temporada será mucho más larga. E incluso puede que necesitemos una cuarta parte... No creo que se pueda contar lo que falta, después de que termine la segunda entrega, en tan solo una temporada más", asegura el creador de Chernobyl.

Sin embargo, Mazin destaca que, aunque la ficción se extienda por más de dos temporadas, no tienen interés de adaptar a la pequeña pantalla más material que el de los videojuegos, que hasta ahora solo cuenta con dos entregas. "Como fan me encantaría que hubiese un tercer videojuego, pero como co-creador de la serie, no existe un mundo en el que quiera que la historia se salga del material original que conoce la gente", ha afirmado el showrunner de The Last of Us prometiendo así a los fans que no seguirán los pasos de Juego de tronos, cuya adaptación a la pequeña pantalla adelantó al material original rebasando la trama de los libros de George R.R. Martin.

Pedro Pascal y Bella Ramsey conforman el dúo protagonista de la serie interpretando a Joel y Ellie respectivamente. Junto a ellos, completan el reparto de la segunda temporada Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara también actúa como invitada.