Buenas noticias para la temporada 2 de The Last of Us

Buenas noticias para la temporada 2 de The Last of Us - HBO MAX

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

La esperada temporada 2 de The Last of Us llegará a Max en algún momento de 2025. Neil Druckmann, cocreador de la serie, ha querido ser portavoz de estupendas noticias anunciando una nueva actualización sobre el estado de esta próxima entrega de la ficción basada en el popular videojuego de Naughty Dog.

Tras varios retrasos a causa de las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) el año pasado, la filmación de la segunda temporada de The Last of Us comenzó en febrero de 2024. Después de que Max lanzase el pasado mes de mayo las primeras imágenes de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en los nuevos episodios durante la presentación de Warner Bros. Discovery Upfront, Druckmann ha dado estupendas noticias a los incondicionales de la ficción.

El showrunner de la serie, junto a Craig Mazin, ha anunciado en su cuenta de Instagram que su participación en el rodaje de los nuevos episodios en Vancouver ha concluido. "Mi estancia en Vancouver ha terminado. Me lo he pasado en grande trabajando con un reparto y equipo increíblemente talentosos y amables. ¡No puedo esperar a que veáis lo que estamos preparando!", anunció con entusiasmo Druckmann.

La primera parte de The Last of Us recibió los elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad al material original y por el tono de la serie, meclanzdo la acción propia del Apocalipsis zombie con la profundidad de sus complejos personajes. En la segunda entrega del videojuego, Joel y Ellie se las verán con Abby, personaje que aterrizará en los nuevos episodios de la serie y estará interpretada por Kaitlyn Dever.

Sin embargo, cabe destacar que esta segunda temporada será completamente diferente, como ya le revelaba en febrero de 2024 el propio Druckmann a Variety. "No será exactamente como el juego", puntualizó.

Además de Pascal y Ramsay, los nuevos capítulos también cuentan en su reparto con los regresos de Gabriel Luna y Rutina Wesley como Tommy y María Miller. Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny, completan el elenco de la temporada 2 de The Last of Us.