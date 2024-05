Primeras fotos de la temporada 2 de The Last of Us con Joel y Ellie

Primeras fotos de la temporada 2 de The Last of Us con Joel y Ellie - MAX

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us llegará a Max en 2025. La esperada continuación de la serie, cuya producción comenzó en febrero, está basada en la segunda entrega del popular videojuego de Naughty Dog y PlayStation. Ahora, la plataforma ha compartido las primeras imágenes oficiales de sus protagonistas.

Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, reveló estas imágenes durante la presentación de Warner Bros. Discovery Upfront. Se trata de dos fotografías de las estrellas de la ficción: Pedro Pascal, caracterizado como Joel, y Bella Ramsey, en la piel de Ellie.

El personaje de Pascal tiene el rostro serio y luce un pelo más largo que en la primera temporada. Ellie, por su parte, lleva una escopeta y ropa de abrigo, también con un semblante de preocupación.

La segunda temporada de #TheLastOfUs ya está en producción, con Pedro Pascal y @bellaramsey. Estreno en Max en 2025. pic.twitter.com/jpExfVtcla — HBO Max España (@HBOMaxES) May 15, 2024

La primera parte de The Last of Us fue fiel al material original. En la segunda entrega del videojuego, Joel es brutalmente asesinado por Abby, personaje que aterrizará en esta segunda temporada. Sin embargo uno de los showrunners de la serie, Neil Druckmann, aseguró que esta parte 2 "no será exactamente como el juego".

"La historia tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, en el que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir", reza la sinopsis de la primera temporada de la ficción.

Además de Ramsey y Pascal, completan el reparto de la segunda temporada Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara también actúa como invitada.

The Last of Us está escrita y producida por Craig Mazin y por Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells.