El creador de The Last of Us prepara la serie de Baldur's Gate para HBO

El creador de The Last of Us prepara la serie de Baldur's Gate - HBO MAX / LARIAN STUDIOS

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Craig Mazin, creador de The Last of Us y Chernobyl, será el máximo responsable de la adaptación televisiva de Baldur's Gate, una de las sagas de videojuegos de rol más importantes de los últimos años. Mazin asumirá las funciones de creador, showrunner, guionista y productor ejecutivo de la serie, actualmente en fase de desarrollo en HBO Max.

El proyecto se concibe como una historia nueva dentro del mundo de Baldur's Gate, situado a su vez en el universo de Dungeons & Dragons, en lugar de adaptar una campaña concreta del juego. De acuerdo con Deadline, la ficción se ambientará tras los sucesos de Baldur's Gate 3, la entrega de 2023 que ha disparado la popularidad de la franquicia.

"Después de dedicar casi 1.000 horas al increíble mundo de Baldur's Gate 3, es un sueño hecho realidad poder continuar la historia que Larian y Wizards of the Coast crearon. Soy un fan devoto de D&D y de la brillante forma en que Swen Vincke y su talentoso equipo lo adaptaron", expresa Mazin en un comunicado donde señala que "no puedo esperar para dar vida a Baldur's Gate y a todos sus increíbles personajes con todo el respeto y el cariño que podamos".

"Su profunda y prolongada pasión por el material original, sumado a su extraordinario talento para levantar mundos inmersivos poblados por personajes ricos y atractivos, promete resultados revolucionarios", asegura Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, sobre el fichaje de Mazin para la serie, que por el momento no tiene reparto ni ventana de estreno.

Gabriel Marano, responsable de televisión de Hasbro Entertainment, la división audiovisual de Hasbro que impulsa el proyecto junto a HBO, ejercerá como productor ejecutivo y ha subrayado que el anuncio responde a la gran demanda de los fans: "Los fans han estado esperando con ganas una adaptación de Baldur's Gate, y no podríamos tener mejores socios que HBO y el incomparable Craig Mazin para construir este mundo".

Tras las entregas de 1998 y 2000, la saga regresó con fuerza en 2023 con Baldur's Gate 3, título donde el jugador forma un grupo de aventureros y toma decisiones que afectan al desarrollo de la historia mientras los protagonistas intentan librarse de una amenaza ligada a un parásito implantado en su cuerpo. Esta entrega ha superado los 15 millones de jugadores y ha cosechado un amplio reconocimiento, incluido el de Juego del Año en varios de los principales premios del sector como The Game Awards 2023, D.I.C.E. Awards 2024, los Game Developers Choice Awards 2024 y los BAFTA Games Awards 2024.

La implicación total de Mazin en esta nueva adaptación reabre las especulaciones sobre el futuro de The Last of Us. Con la tercera temporada ya en marcha, el fichaje por Baldur's Gate y la salida de Neil Druckmann de The Last of Us refuerzan la posibilidad de que la serie concluya en su tercera entrega, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

En cualquier caso, el propio Mazin señaló en diferentes entrevistas que para completar la adaptación del segundo videojuego podrían ser necesarias hasta cuatro temporadas.