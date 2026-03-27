HBO MAX y Craig Mazin ya preparan la sucesora de The Last of Us

THE LAST OF US - HBO MAX

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Last of Us ha comenzado su rodaje y es de esperar que no llegue a HBO Max hasta 2027. Aunque ciertas informaciones apuntaban a los fans podrían disfrutar de cuatro temporadas, recientemente todo señala a que la tercera será la última. En todo caso, tanto el creador de la serie, Craig Mazin, como la plataforma tienen ya un nuevo proyecto entre manos que podría aspirar a llenar el vacío que deje la ficción protagonizada por Bella Ramsey, la adaptación televisiva de otro mítico videojuego, Baldur's Gate.

En una entrevista concedida a Radio Times, hablando sobre si la próxima tanda de episodios de The Last of Us será la última, Casey Bloys expuso que ese parece ser el caso. "Creo que eso es lo que piensa Craig [Mazin]", explicó el presidente y CEO de HBO y Max Content. "Siempre dejamos la puerta abierta, pero creo que eso es lo que piensa", remarcó.

El final de la serie permitirá a Mazin centrarse en nuevos proyectos y entre ellos destaca una adaptación de Baldur's Gate. "Todo lo que le interesa a Craig, me interesa a mí", aseguró Bloys, añadiendo, en todo caso, que el creador no se pondrá a trabajar en serio en la nueva ficción hasta haber terminado con The Last of Us.

"Está claro que está metido de lleno en la tercera temporada de The Last of Us, pero Baldur's Gate fue una idea que nos propuso él. Le apasiona mucho, le da vueltas al tema y lo hemos hablado, pero va a centrarse en The Last of Us y volverá a Baldur's Gate cuando tenga más tiempo", reveló el presidente y CEO de HBO y Max Content.

¿QUÉ SE SABE DE LA ADAPTACIÓN DE BALDUR'S GATE?

Por el momento, lo que se ha dado a conocer de la adaptación de Baldur's Gate es que se tratará de una historia nueva dentro del mundo del videojuego, situado a su vez en el universo de Dungeons & Dragons. Se ambientará tras los sucesos de Baldur's Gate 3, la entrega de 2023 que disparó la popularidad de la franquicia.

"Después de dedicar casi 1.000 horas al increíble mundo de Baldur's Gate 3, es un sueño hecho realidad poder continuar la historia que Larian y Wizards of the Coast crearon. Soy un fan devoto de D&D y de la brillante forma en que Swen Vincke y su talentoso equipo lo adaptaron", expresó en un comunicado Mazin, que ejercerá de creador, showrunner, guionista y productor ejecutivo de la serie.

Por otro lado, en cuanto a la tercera temporada de The Last of Us, cabe recordar que esta será la primera que cuente con Mazin como único responsable creativo, tras la salida de Neil Druckmann por problemas de agenda. La entrega seguirá adaptando The Last of Us Parte II, presumiblemente poniendo el foco, como en el videojuego, sobre Abby, el personaje encarnado por Kaitlyn Dever. Está previsto que Bella Ramsey e Isabela Merced vuelvan como Ellie y Dina. Entre los nuevos fichajes se encuentran Jorge Lendeborg Jr., Clea DuVall y, según las últimas informaciones, Patrick Wilson.