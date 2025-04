La segunda temporada de The Last of Us "parece una serie diferente de la primera"

La segunda temporada de The Last of Us "parece una serie diferente de la primera" - MAX

La segunda temporada de The Last of Us aterrizará en Max el próximo lunes 14 de abril, con el estreno del primero de sus siete episodios. Basada en la segunda entrega del videojuego homónimo de Naughthy Dog, la nueva entrega promete ser bastante diferente de la anterior y así lo ha asegurado su showrunner, Craig Mazin.

"Una cosa que creo que he aprendido es que es importante seguir cambiando. Me encanta que la segunda temporada parezca una serie diferente de la primera", ha expresado el creador en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, adelantando además que también la tercera entrega parecerá una ficción distinta de la segunda. "Cuanto más cambies, más podrás mantener tu propio interés y entonces creo que más seguirá interesada la gente", argumenta.

Reflexionando sobre lo aprendido tras la temporada 1, Mazin señala que realmente "no hay manera de prepararse" para la producción de algo "tan grande", comparando el reto a "tener un hijo". En este sentido, el director recuerda cómo tanto él como su mujer, a la hora de ser padres por primera vez, leyeron "un montón de libros" y aun así no importó pero que, cuando llegó el segundo, ya sabían algunas cosas.

En especial, respecto a los aspectos en los que han mejorado, Mazin apunta a "la presentación de los infectados, la forma de retratarlos", ya que "visualmente" se trataba de "lo más interesante". En todo caso, el showrunner no tiene miedo de admitir que todavía están aprendiendo a medida que avanzan.

ELLIE Y DINA, EL CORAZÓN DE LA TEMPORADA 2 DE TLOU

Por otro lado, tanto como fan como creador, Mazin señala que uno de los aspectos del videojuego que más ilusión le hacía adaptar a la pantalla era la relación entre Ellie y Dina. "Bella Ramsey e Isabella Merced tienen una química increíble", apunta, explicando que además son muy amigas detrás de las cámaras y esas son cosas que no se pueden predecir.

"Verlas a las dos convertirse en lo que son y ver a esos dos personajes atravesar todo este hermoso viaje juntos... Hay tanta belleza en ello, y en una historia como la nuestra, donde hay mucha oscuridad y mucho dolor y miedo, fue muy agradable contar una historia que hablara de esperanza, amor y aceptación, y también fue genial tener momentos en los que estos personajes pudieran reír", expresa el realizador.

"Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", señala la sinopsis oficial de la segunda temporada de The Last of Us.

Junto a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, completan el reparto de la ficción Isabela Merced como Dina, Kaitlyn Dever como Abby, Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como Maria, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac.