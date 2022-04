Archivo - The Last Kingdom: ¿Qué es real y qué ficción en la temporada 5?

The Last Kingdom ha finalizado tras su quinta temporada, aunque la historia continuará en una película titulada Seven Kings Must Die. La serie se basa en hechos y personajes históricos reales de la Inglaterra del siglo X, pero la quinta entrega se ha tomado varias licencias artísticas.

UHTRED SÍ ESTÁ BASADO EN UN PERSONAJE REAL

El protagonista de The Last Kingdom, Uhtred (Alexander Dreymon), se basa en la figura histórica Uhtred el Audaz. El autor de Sajones, vikingos y normandos, Bernard Cornwell, se inspiró para escribir la saga después de descubrir que era descendiente de Uhtred el Audaz. Más allá de su nombre, hay similitudes entre el personaje de la serie y el personaje real. Uhtred el Audaz fue ealdorman de Northumbria de 1006 a 1016, y su familia gobernó desde el castillo de Bamburgh, el equivalente histórico de Bebbanburg.

En última instancia, el Uhtred de The Last Kingdom es un personaje ficticio. La serie se desarrolla cien años antes del reinado de Uhtred el Audaz y hace hincapié en las conexiones de Uhtred con los daneses. Si bien algunos historiadores sugieren que Uhtred el Audaz tenía antepasados escandinavos, los daneses crían a Uhtred de The Last Kingdom después de la muerte de su padre. Esto da como resultado que Uhtred tenga lealtades divididas entre daneses y sajones.

El personaje de Uhtred también está parcialmente inspirado en Ealdred I de Bernicia, que reinó a principios del siglo X. Ealdred era amigo de Eduardo el Viejo debido a la relación de sus padres. El episodio final de The Last Kingdom sugiere que la amistad entre Uhtred y Edward se pondrá a prueba después de que Uhtred proclame que Northumbria será independiente de la Inglaterra de Edward.

LA INVASIÓN DE BRIDA EN JORVICK... NO OCURRIÓ

Brida (Emily Cox) es un personaje ficticio de The Last Kingdom. Aunque se crió con Uhtred y lo consideraba su familia, en la temporada 5 jura vengarse de él. Uno de los primeros pasos en su venganza es atacar a sus hijos. Brida castra cruelmente a su hijo, el joven Uhtred, y luego invade Jorvik, donde la hija de Uhtred, Stiorra, gobierna con Sigtrygrr. Sin embargo, en 918, cuando tiene lugar la temporada 5, Jorvik era una ciudad en pleno crecimiento gobernada por Ragnall.

El Gran Ejército Pagano dirigido por Ivar el Deshuesado invadió York en 866 y la estableció como la capital del reino vikingo en Inglaterra. Como resultado, las fronteras de Jorvik fueron asaltadas por fuerzas inglesas, no por invasores daneses como el ejército de Brida. No fue hasta 927, cuando Athelstan atacó la ciudad, que York volvió a caer en manos de los ingleses.

Sin embargo, en la serie Eduardo obtiene el control de Jorvik y nombra a Rognvaldr como el señor de la ciudad. De esta manera, The Last Kingdom acelera la verdadera historia de Jorvik para acercar a Eduardo a su sueño de una Inglaterra unificada.

SIGTRYGRR Y ROGNVALDR TAMPOCO SON FIELMENTE RETRATADOS

La temporada 5 de The Last Kingdom presenta a Rognvaldr, hermano de Sigtrygrr. Rognvaldr se basa en Ragnall ua Ímair, rey danés de Northumbria y la Isla de Mann en el siglo X. Mientras tanto, Sigtrygrr está inspirado en Sitric Cáech. Ambos hombres fueron gobernantes vikingos y lideraron flotas separadas para invadir Irlanda en 917. Después de varias batallas exitosas, Sitric se estableció como rey en Dublín, mientras que Ragnall regresó a Inglaterra y se convirtió en rey en Jorvik.

En la vida real parece que Ragnall se opuso más al dominio sajón que Sitric, ya que tuvo conflictos con los vikingos cristianos y Ethelfleda de Mercia. La serie incluye esto, ya que Rognvaldr aterroriza a los cristianos en Jorvik y ayuda a Brida en su guerra contra ellos. Sin embargo, The Last Kingdom cambia la historia al invertir el orden de sus reinados sobre la ciudad. En 921, Ragnall murió y Sitric lo sustituyó como rey de Jorvik. Después de la muerte de Sigtrygrr en la serie Eduardo nombra a Rognvaldr gobernante en York, aunque debe reconocer a Eduardo como su señor supremo.

Otro ligero cambio que añade la serie tiene que ver con la esposa de Sigtrygrr. En The Last Kingdom, Sigtrygrr se casa con la hija de Uhtred, Stiorra, boda que ayuda a negociar la paz entre Saxon y Dane. En cambio, el verdadero Sitric estableció la paz con los anglosajones cuando se casó con una hermana de Athelstan en 926. The Last Kingdom, por lo tanto, cambia la historia para entrelazar los destinos de Inglaterra y Uhtred.

LA VIDA DE ETHELFLEDA FUE DIFERENTE

Cuando Sitric se casa con la hermana de Athelstan, él había sucedido a su padre Eduardo el Viejo como rey de los anglosajones y se convertiría en el primer rey de una Inglaterra unificada al año siguiente. Aunque Eduardo todavía está vivo en el final de la temporada 5 de The Last Kingdom, es posible que la película Seven Kings Must Die muestra la coronación de Athelstan.

La temporada 5 de The Last Kingdom enfatiza la complicada política que rodea la sucesión de la corona de Eduardo. Tanto en la serie como en la historia, Athelstan es el único hijo de Eduardo con su primera mujer, Ecgwynn. En la ficción, Ecgwynn y Edward se casan pero, debido a su origen innoble, Athelstan y su hermana son separados de sus padres.

Durante el salto temporal antes de la temporada 5 de The Last Kingdom, Eduardo le confía a Uhtred que sea el mentor de Athelstan . En la vida real Athelstan también tenía una relación distante con su padre, no obstante, Athelstan probablemente fue educado por sus tíos.

También se presume que recibió entrenamiento militar durante las campañas de Mercia contra los daneses. A pesar de esto, la elección de The Last Kingdom de que Uhtred críe a Athelstan es sabia, ya que fortalece el vínculo entre Uhtred y Athelstan al tiempo que explica cómo Athelstan es capaz de manejarse en la batalla gracias a su entrenamiento con Uhtred.

CONSTANTINO II DE ESCOCIA NO LUCHÓ CONTRA EDUARDO

En la temporada 5 de The Last Kingdom, Ethelhelm solicita la ayuda del rey Constantino de Escocia en su plan para que su nieto Ethelweard se convierta en rey de Wessex y Mercia. Su plan, que consiste en capturar a Elfwynn y casarla con Constantino, finalmente culmina en la batalla de Bebbanburg, donde Uhtred cumple su destino. Aunque esta trama es ficticia, el rey Constantino de Escocia era una persona real y luchó en una guerra en Northumbria en 918, el año en que tiene lugar la temporada 5 de The Last Kingdom.

Sin embargo, la guerra de Constantino se libró contra Ragnall ua Ímair, no contra Eduardo el Viejo. Después de la batalla de Corbridge, Constantino se retiró a Escocia, mientras que Ragnall se coronó rey de York y Northumbria. La Escocia de Constantino fue invadida más tarde por el rey Athelstan en 934.

LA EXAGERADA HISTORIA DE ELFWYNN

En la vida real, Lady Ethelfleda de Mercia murió de una enfermedad no especificada en Tamworth durante su campaña contra los vikingos. En la serie, Ethelfleda muere en Aylesbury de un "cancro", el antiguo término para el cáncer. La producción representa el deseo de Ethelfleda de que su hija Elfwynn gobierne como Lady de Mercia después de su muerte. Si bien las mujeres gobernantes eran inusuales en el período medieval, que una mujer sucediera a otra era aún más raro. No obstante, en la vida real Elfwynn gobernó Mercia entre seis y dieciocho meses.

En la serie, el último deseo de Ethelfleda de ver a Elfwynn gobernar Mercia se complica por la lucha de poder que se produce después de su muerte. Ethelhelm planea que su nieto gobierne en Mercia y para ellos soborna a numerosos ealdormen. Para hacerse con el poder, el rey Eduardo asesina a los ealdormen de Mercia. Durante el vacío de poder, Elfwynn es encarcelada en Bebbanburg.