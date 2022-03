El final de la temporada 5 de The Last Kingdom avanza el destino de Uhtred en la película

El final de la temporada 5 de The Last Kingdom avanza el destino de Uhtred en la película - NETFLIX

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

The Last Kingdom ha terminado tras su quinta temporada, pero la historia continuará en una película titulada Seven Kings Must Die. Los episodios finales parecen haber dado algunos datos sobre el destino de Uhtred, y todo apunta a que el personaje de Alexander Dreymon tendrá un desenlace feliz.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la temporada 5 de The Last Kingdom Uhtred finalmente reclama sus derechos sobre Bebbanburg. Como señor de Northumbria, negocia la paz entre el rey Eduardo de Inglaterra y el rey Constantino de Escocia, manteniendo Northumbria independiente de cualquiera de los dos reinos. Esta independencia significa que el sueño del rey Eduardo de una Inglaterra unificada no podrá cumplirse.

Pese a que podría protagonizar un enfrentamiento con el rey Eduardo, todo apunta a que Uhtred tendrá un final feliz. El último episodio sugiere que Uhtred se reunirá con su hijo Osbert, ya que el joven aparece junto a Hild de camino a Bebbanburg. La llegada de Osbert supone que Uhtred tendrá un heredero varón, ya que Brida castró al joven Uhtred en la quinta entrega. Esto respondería a la pregunta del rey Eduardo sobre quién se hará cargo de Bebbanburg después de la muerte de Uhtred. Osbert, por lo tanto, abre la puerta a una etapa de paz duradera que cumpliría el sueño de Eduardo de una Inglaterra unida.

Además, Seven Kings Must Die también podría mostrar el primer encuentro entre Uhtred y todos sus hijos, especialmente ahora que Stiorra y los daneses pueden establecerse pacíficamente en Northumbria.

A esto se suma que Seven Kings Must Die seguramente incluirá un romance entre Uhtred y Eadith, ya que Uhtred le ofrece a Eadith que se quede en Bebbanburg para atender a los heridos y ella acepta. De esta manera, Uhtred por fin podría conseguir el matrimonio feliz que no ha tenido a lo largo de la serie.