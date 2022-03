Archivo - The Last Kingdom: ¿Existe realmente la Bebbanburg de Uhtred?

MADRID, 26 Mar.

En la temporada 5 de The Last Kingdom el personaje de Uhtred (Alexander Dreymon) reclama sus derechos sobre Bebbanburg y consigue recuperar la fortaleza tras una sangrienta batalla. Este castillo está inspirado en una localización real que tiene mucha historia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Uhtred se convierte en el heredero de Bebbanburg después de la muerte de su hermano, pero los daneses lo capturan poco después. Uhtred adopta las costumbres y creencias de los daneses, pero su juramento de recuperar Bebbanburg lo lleva a servir al rey sajón Alfred. En la temporada 5 Uhtred logra por fin recuperar su hogar.

Ahora que Uhtred finalmente ha recuperado Bebbanburg, la película Seven Kings Must Die probablemente dará más datos sobre la patria del personaje. Como gran parte de las localizaciones de las novelas de Bernard Cornwell, en las que se basa la serie, Bebbanburg está inspirada en un lugar histórico real. Como muestra la ficción, el verdadero castillo de Bebbanburg está situado en la costa noreste de Inglaterra, en la actual Northumberland. Sin embargo, aunque The Last Kingdom se refiere a la fortaleza por su nombre sajón, Bebbanburg, el castillo ahora se conoce como Bamburgh.

Situado junto al Mar del Norte, el castillo de Bamburgh solamente fue conocido por su nombre anglosajón, Bebbanburg, durante un breve período de tiempo durante el siglo VII antes de ser rebautizado. Asimismo, la tierra de Uhtred, Northumbria, lleva el nombre sajón de una gran área del norte de Inglaterra que incluye la actual Northumberland. Los daneses se establecieron allí a principios del siglo X, cuando se desarrolla la temporada 5 de The Last Kingdom.

Para darle aún más realismo a la producción, las tomas exteriores de Bebbanburg se rodaron en el castillo de Bamburgh. Sin embargo, ninguna de las secuencias interiores se grabó en la localización real. El patio del castillo y todas las tomas del interior se filmaron en unos escenarios construidos en Budapest.