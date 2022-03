Archivo - The Last Kingdom: ¿Habrá temporada 6 en Netflix?

MADRID, 16 Mar.

El 9 de marzo desembarcó en Netflix la quinta temporada de 'The Last Kindgom'. La serie desarrollada por Stephen Butchard y basada en 'The Saxon Stories' de Bernard Cornwell finalizaba así la historia de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) con la que, tal y como anunció el servicio de streaming, será su última temporada.

No obstante, y aunque no habrá sexta temporada de la ficción, 'The Last Kindgom' no ha dicho su última palabra, puesto que ya comenzó la producción de la película que cerrará definitivamente todas las tramas.

Las cinco temporadas de 'The Last Kingdom' adaptaron 10 de los 13 libros que conforman 'The Saxon Stories', por lo que la cinta tiene otros tres libros como referencia. Los episodios finales de la serie mostraron cómo Uhtred se convirtió en lord de Northumbria, tras reclamar las tierras ancestrales de Bebbanburg, bajo un gobierno separado del rey Eduardo.

Aunque el final de la quinta temporada cerraba las tramas, la llegada del tercer hijo de Uhtred y la implacable ambición de Eduardo por una Inglaterra unida implican que hay más historia en el horizonte y que la nueva influencia de Uhtred, su vástago, no vendrá sin consecuencias. Aunque es pronto para afirmarlo, la trama de la película, cuyo título es 'Seven Kings Must Die', explorará esta historia.

Y es aquí donde surge la duda del fandom. Aunque había material para ir a por una sexta temporada, Netflix optó por cancelar la serie. Siguiendo su hermetismo habitual, la plataforma no ofreció ningún detalle al respecto. Eso sí, el protagonista de la ficción, en el MCM London Comic Con de 2021, señaló que el equipo de producción "había estructurado la serie de manera que la quinta temporada fuese la última".

"LA PELÍCULA SERÁ MÁS INDEPENDIENTE" RESPECTO A LA SERIE

A decir verdad, las cinco temporadas de 'The Last Kingdom' abarcan los libros publicados hasta 2016, justo un año antes la ficción comenzó su emisión en BBC. Teniendo en cuenta lo comentado por Dreymon, no sería extraño que, a la hora de renovar para Netflix, el showrunner optase por configurar las tres temporadas que tuvo para la plataforma en base a los libros publicados hasta 2016.

A pesar de que no habrá sexta temporada, la película sí que llevará a la pantalla los libros finales. Se estima que la cinta durará dos horas. Lo único, de momento no hay tramas reveladas sobre el filme, por lo que habrá que esperar a que se acerque su fecha de estreno, el cual será previsiblemente en 2023. Por otro lado, Nigel Marchan, productor ejecutivo de la ficción, ha destacado que el largometraje tendrá un enfoque más autónomo.

"La quinta temporada se siente como el desenlace de la serie. La película será mucho más independiente. Será un regalo adicional para los fans, pero también lo será para aquellos que no hayan visto la ficción original", declaró a Radio Times. Con lo cual, todo apunta a una especie de epílogo.