The Last Kingdom terminará con una película tras su quinta temporada en Netflix

The Last Kingdom terminará con una película tras su quinta temporada en Netflix - NETFLIX

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que The Last Kingdom, la épica serie medieval de Netflix, terminará con tras su quinta temporada. Sin embargo, este no será el final de la franquicia, ya que la plataforma de streaming prepara una película que se titulará Seven Kings Must Die.

Tal como señala Deadline, el filme tendrá una duración de dos horas y contará con Uhtred (Alexander Dreymon) como protagonista. Está previsto que la película comience a rodarse en Budapest a principios de 2022. Aunque los miembros del elenco de la serie estarán de vuelta, aún no se han confirmado los nombres del resto del reparto. Seven Kings Must Die estará dirigida por Ed Bazalgette.

Además, los 10 episodios de la temporada 5 se estrenarán en Netflix en 2022. La ficción está basada en la saga literaria Sajones, vikingos y normandos de Bernard Cornwell, y la última entrega se inspirará en los tomos Guerreros de la tormenta y El Portador de la Llama. Dichos libros explican cómo Uhtred se prepara para finalmente reclamar su tierra natal, Bebbanburg.

"Mientras Alfredo el Grande defiende su reino frente a los invasores nórdicos, Uhtred, un sajón criado entre vikingos, busca reclamar sus derechos ancestrales", reza la sinopsis de la serie. Cabe destacar que todavía queda mucho material por adaptar de las novelas originales, ya que la saga consta de 13 libros.

Quedan al menos tres libros y, considerando que cada temporada cubre aproximadamente dos novelas, una sola película no podría abarcarlo todo. Aunque The Last Kingdom finalice en 2022, parece que la plataforma de streaming ha dejado la puerta abierta a futuras continuaciones en forma de largometraje.