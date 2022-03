The Last Kingdom: ¿Quién es Osbert, el chico que aparece al final de la temporada 5?

The Last Kingdom: ¿Quién es Osbert, el chico que aparece al final de la temporada 5? - NETFLIX

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

A lo largo de sus cinco temporadas The Last Kingdom ha presentado a numerosos personajes. En el final de la quinta entrega los espectadores conocen a un misterioso chico que se dirige a la fortaleza de Bebbanburg con Hild. Durante su conversación, Hild insinúa que visitar al nuevo señor ayudará al niño a aprender más sobre sus orígenes, pero ¿quién es el recién llegado?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el último capítulo Uhtred regresa a su hogar en Bebbanburg, recuperando la fortaleza en una batalla sangrienta. Sin embargo, ganar no resultó fácil, ya que la llegada de las fuerzas del rey Constantino desde Escocia obligó a cambiar el plan.

A pesar de que inicialmente acordó jurar lealtad al rey Eduardo, Uhtred finalmente decidió que Bebbanburg se convirtiera en una fortaleza independiente que no rindiera lealtad a ningún rey con la esperanza de mantener la paz. La temporada 5 termina con Uhtred convirtiéndose en el nuevo señor de Bebbanburg, pero su plan de ser independiente ha frustrado el objetivo del rey Eduardo de unir a toda Inglaterra, dejando a Uhtred en una posición peligrosa.

En una de las escenas finales se ve cómo Hild, una de las aliadas de Uhtred, camina por la playa hacia Bebbanburg con un adolescente a su lado. Se revela que este niño es Osbert, que en realidad es el hijo vivo más joven de Uhtred y el hermano menor del joven Uhtred y Stiorra.

Osbert nació en el primer episodio de la temporada 3 y su madre, Gisela, muere al dar a luz. Después de nacer, Osbert fue enviado lejos para no convertirse en el centro de atención en la isla de Lindisfarne. Osbert se ha criado bajo una estricta protección, ya que se revela que no sabe leer y que no tiene conocimiento de su padre. Al preguntarle a Hild por qué lo lleva a la fortaleza de Bebbanburg, ella responde: "Creo que el nuevo señor podría contarte algo sobre tus orígenes". Por su parte, Osbert plantea si acaso podría tratarse de su padre. "Sí. Algo así", responde Hild.

Cabe destacar que el nombre Osbert tiene un significado especial en The Last Kingdom. Osbert era el nombre que se le dio a Uhtred al nacer y lo llevó hasta que fue rebautizado tras la muerte de su hermano mayor, cuyo nombre también era Uhtred. Aunque casi no ha sido mencionado desde su nacimiento en la temporada 3 de The Last Kingdom, la llegada de Osbert podría tener un papel clave en la película Seven Kings Must Die, que supondrá el final de la historia.