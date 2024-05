The Boys, renovada por una temporada 5 en Prime Video

The Boys, renovada por una temporada 5 en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para The Boys. Antes incluso del lanzamiento de los tres primeros capítulos de su cuarta temporada, que verán la luz el 13 de junio, Amazon Prime Vídeo ha renovado la sangrienta, violenta y ácida serie de superhéroes basada en los cómics de Garth Ennis por una quinta entrega.

Así lo ha confirmado Vernom Sanders, el director de televisión de Amazon MGM Studios en un comunicado. "The Boys es una serie descarada y audaz que sigue cautivando a nuestros clientes en todo el mundo al traspasar el tejido cultural temporada tras temporada", remarcó.

"Estamos orgullosos de esta serie que se ha convertido en una franquicia global y estamos encantados de que Erik Kripke y el equipo de creativos tengan historias más atractivas por contar para sus fieles fans", añadió Saunders sobre The Boys, que ya cuenta con dos spin-offs. El primero, Diabolical, una antología de ocho episodios en clave de animación y, en segundo, Gen V, que, tras su impactante final, también tendrá una segunda temporada.

Por otra parte, el propio Kripke quiso pronunciarse al respecto sobre su labor como showrunner de The Boys, asegurando que esta ficción es sin duda, el mejor de todos los trabajos que pueda tener. "¿Qué otra serie me permite escribir de política, capitalismo, familia y genitales explosivos, aunque no sea en ese orden?", comentó.

"El reparto y el equipo les están profundamente agradecidos a Sony Pictures y Amazon MGM Studios por la oportunidad de poder continuar con esta historia durante otra temporada. Mi único problema es que como este año promete estar libre de cualquier conflicto o desinformación, no estamos seguros sobre qué escribir", puntualizó.

Katherin Pope, la presidenta de Sony Pictures Television Stuidios también se sumó a las declaraciones realizadas por Saunder y Kripke, asegurando sentirse no solo "orgullosos" tanto de la serie como de todo el equipo que la conforma, sino de todos los espectadores que han estado viéndola desde el principio.

Tras sus tres primeros episodios, que se lanzarán el 13 de junio, Prime Video estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta alcanzar los ochos que componen la cuarta temporada de The Boys. Además de los esperados regresos del siempre expeditivo Billy Carnicero (Karl Urban) y Patriota (Anthony Starr), el inestable líder de los Siete, esta nueva entrega también contará con la incorporación de Rob Benedict y Elliot Knight, cuyos papeles en la trama aún se desconoce, así como los debuts de Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.

"El mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval y bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su poder. Carnicero, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con las apuestas más altas que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis de la temporada 4 de The Boys.