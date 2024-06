Tráiler del 4x05 de The Boys con tres personajes de Gen V

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Boys, que también será la penúltima de la serie, encara su segunda mitad con todo por decidirse. La batalla entre Carnicero y los demás contra Patriota está más abierta que nunca. Y el quinto episodio, que llegará a Amazon Prime Video el jueves 27 de junio, traerá consigo algunos rostros muy conocidos para los fans de este universo.

La compañía ha compartido a través de las redes sociales un nuevo tráiler sobre el próximo capítulo de la serie. Y en apenas medio minuto ha confirmado que en él aparecerán tres personajes que debutaron en la serie Gen V, el primer spin-off en imagen real de The Boys que se emitió el pasado 2023.

This Thursday, it's #V52 with a side of sheep on V. pic.twitter.com/zzNEkMWsXp