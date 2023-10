Gen V, el spin-off de The Boys, se burla de Marvel y WandaVision

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado 29 de septiembre vio la luz en Amazon Prime Vídeo Gen V. Y al igual que The Boys no dejaba títere con cabeza, mofándose en no pocas ocasiones de los personajes de DC y también de Marvel, el irreverente spin-off no ha dejado escapar la ocasión en su primer capítulo para cachondearse de la serie protagonizada por la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), WandaVision.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Gen V ha mantenido en su arranque el tono tan retorcido, violento e incluso, gore de The Boys. Es más, también ha heredado su gusto por mofarse de otras producciones de superhéroes como las del Universo DC o Marvel Studios.

Tanto es así que en el capítulo 1x01 de la serie, Marie (Jaz Sinclair) y su compañera Emma (Lizze Broadway) se acercan a Justine (Maia Jae Bastidas), una de las estudiantes más populares de la Universidad Godolkin para hablar con ella. Y durante la conversación, Justine, revela que hizo una prueba para una serie de Vought cuyo concepto es muy similar al de WandaVision.

"Mis chicos en Innovative me enviaron para una serie limitada en Vought+. Es una reflexión sobre el dolor contada a través de 70 años de sitcoms. Y Zach Braff es el director", dice Justine en el capítulo. Unas líneas de diálogo con las que, sin duda, Gen V ha parodiado el concepto presentado por Marvel en WandaVision.

No se debe olvidar que a través de sus episodios Wanda Maximoff afrontaba su duelo por la muerte de Vision a manos de Thanos. Y su forma de hacerlo fue sometiendo con un poderoso encantamiento a las buenas gentes de Westwiew, que los convirtió en personajes de comedia y a toda la ciudad en su gigantesco escenario.

Sin embargo, la conexión entre el spin-off de The Boys con Marvel es más estrecha de lo que pueda parecer en un principio. Michele Fazekas y Tara Butters, las showrunners de Gen V fueron también las creadoras de Agente Carter, la serie protagonizada por Peggy Carter (Hayley Atwell), quien acabaría siendo el amor de Steve Rogers, alias, el Capitán América en el UCM.