The Boys 4x05 responde a una de las grandes críticas contra la serie

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

The Boys ha sido un éxito para Prime Video y su cuarta temporada sigue cosechado excelentes críticas. La ficción tendrá una quinta temporada e incluso ha dado pie a un spin-off, Gen V, pero algunos fans se han mostrado críticos con el contenido político de la ficción.

En la superficie, The Boys es una serie de superhéroes. Sin embargo, la serie se ha convertido en una sátira cada vez más aguda sobre la industria del entrenimiento, los medios de comunicación y la política, y parece firmemente consciente de que algunos fans se resisten a ese aspecto de la serie.

En el episodio 5, The Deep (Chace Crawford) sube al escenario en la V52 Expo para presentar Fuerza Negra, una iniciativa de los superhéroes en favor de la diversidad. "Aunque algunos dicen que ser woke te arruina, ser woke nos inspira", afirma el personaje.

La referencia de The Deep a la frase "get woke, go broke" ("ser woke te arruina") anticipa las críticas negativas de algunos fans a la línea ideológica de la serie. Esta secuencia resalta que Vought está más que dispuesto a apropiarse de la frase como parte de su iniciativa comercial, tratando de atraer a una audiencia más amplia de maneras obvias.

"Some say go woke, go broke.

We say go woke, get YOKED!"#TheBoys pic.twitter.com/vU0pu8jRRS — 𝕂𝔼𝕄𝔼𝕀𝕌ℕ ℝ𝔼𝕏 (@yourlittldogtwo) June 27, 2024

La referencia de Profundo es también un comentario directo hacia la recepción negativa de The Boys, y es que algunos fans conservadores han afirmado que la ficción "se ha vuelto woke" en la temporada 4, en gran parte debido a la inclusión de un romance queer, comentarios políticos más abiertos y críticas claras a la extrema derecha.

El hecho de que un personaje de The Boys haga esta referencia pone de manifiesto cómo los productores y creativos de la serie esperaban la reacción de una parte de la audiencia. La temporada 4 de The Boys ha recibido malas críticas en masa en webs como Rotten Tomatoes e IMDB, precisamente por esta supuesta tendencia woke y por su retórica contra Donald Trump. La ficción no ha ocultado su contenido ni la intención detrás de él, con gran parte de la sátira política cargando contra el capitalismo, la especulación con la guerra y el blanqueamiento de la historia por parte de los medios.

Los detractores de la serie no parecen haber comprendido la intención del equipo. La primera temporada de The Boys ya incorporó temas políticos, especialmente en lo que respecta a la historia inspirada en el #MeToo de Starlight y con The Deep y los intentos de Vought de llevar a Súpers al ejército. Por su parte, la temporada 2 comparó directamente muchas opiniones supremacistas de miembros de la extrema derecha con Stormfront, un "superhéroe" que finalmente se descubre que es nazi.

The Boys siempre ha sido una serie política, con gran parte de sus críticas a la sociedad escondidas bajo una parodia de superhéroes. Eso ayuda a que The Boys sea convincente y compleja, y le da la profundidad necesaria para equilibrar el humor más oscuro con la acción.