The Boys revela en qué pasó al final de la temporada 2, según la versión de Vought (VÍDEO)

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha lanzado un nuevo delanto de The Boys, que se espera que regrese en 2022 con su tercera temporada. Tras el cliffhanger de la segunda entrega, el nuevo vídeo ha revelado qué pasó tras el final... según la versión oficial.

La temporada 2 de The Boys terminó con la revelación de que la congresista Victoria Neuman (Claudia Doumit) esconde un terrible secreto. Por su parte, Hughie (Jack Quaid) es visto por última vez pidiendo trabajo precisamente en la oficina de Neuman. Además, Homelander (Antony Starr) se encuentra en su momento más difícil después de su terrible enfrentamiento con Stormfront (Aya Cash) y de que el fin de su relación haya salido a la luz.

El nuevo clip es un noticiero de Vought, la pérfida corporación que está detrás de los Siete, y por tanto ofrece la versión interesada de los sucesos del final de la pasada temporada. "Homelander se mantiene en silencio tras el impactante engaño de Stormfront. El líder de los Siete no ha hecho apariciones públicas, ya que permanece recluido", afirma el presentador Cameron Coleman.

"El ejército estadounidense ha cerrado las negociaciones sobre su proposición de permitir que los supers puedan servir en las fuerzas armadas", añade el presentador. El clip también hace referencia a Blindspot, que sigue "desaparecido tras una misión en Argentina".

El telediario hace referencia al "sórdido pasado criminal" de Hughie, así como su "confabulación con terroristas" y sus "brutales ataques a la comunidad de superhéroes".

"Una prueba más de que el Gobierno contrataría a cualquiera", dice Coleman, que informa de que Hughie ha sido contratado por Neuman como analista. En el vídeo también se menciona a Alistair Adana, líder de la Iglesia del Colectivo, alejado de la vida pública. "Corren rumores sobre su salud y la de la organización", revela el presentador.

Este clip no será el único que lance Amazon Prime Video, ya que EW ha anunciado que este telediario forma parte de una serie de varias entregas que responderá a algunas cuestiones sin resolver. "Desde el comienzo de The Boys hemos visto el brazo de propaganda de Vought, quiero decir, el canal de noticias VNN", dijo el showrunner Eric Kripke en un comunicado. "Profundizaremos en esos patriotas justos y equilibrados la próxima temporada, así que, como adelanto, presentaremos 'Seven on 7' con la estrella más grande de VNN: Cameron Coleman. Los episodios son canon", agregó.