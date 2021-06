La temporada 3 de The Boys se reirá de Bruja Escarlata de Marvel

La temporada 3 de The Boys se reirá de Bruja Escarlata de Marvel - AMC/MARVEL STUDIOS

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

The Boys ya está ultimando su reparto de cara a la tercera temporada. Y entre los nuevos fichajes, la serie de Amazon Prime Video cuenta con Laurie Holden, la actriz que dio vida a Andrea en The Walking Dead que se unirá a la ficción para dar vida a un personaje que reformula, de forma oscura y satírica como solo sabe hacerlo The Boys, a la Bruja Escarlata de Marvel.

Según Variety, la intérprete se ha unido al reparto para dar vida a un personaje fijo en la nueva temporada. La actriz se meterá en la piel de Crimson Countess, una super que en los cómics está vinculada a Soldier Boy, personaje cuya aparición también está confirmada para esta tercera temporada y que estará encarnado por Jensen Ackles.

Además de haber encarnado a Andrea en The Walking Dead, la actriz es conocida por sus roles en The Americans, Silent Hill, La niebla, Expediente X o Dos tontos todavía más tontos. Holden se une así a los recientemente anunciados fichajes de Sean Patrick Flanery como Gunpowder, Miles Gaston Villanueva como Supersonic y Nick Wechsler como Blue Hawk.

Crimson Countess es una parodia de la Bruja Escarlata de Marvel, aunque sus poderes no son tan enormes como los de Wanda Maximoff. El personaje tiene la habilidad de volar y generar calor. The Boys ya confirmó que Crimson Countess existe en su universo en la temporada 1, cuando Starlight afirmó que ella podría ocupar el lugar libre de Los Siete.

Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Erin Moriarty y Antony Starr protagonizan la serie, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Además de estar preparando una tercera temporada, Amazon ya ha dado luz verde a un spin-off ambientado en una universidad de supers. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de los nuevos episodios.