La temporada 3 de The Boys será el triple de sangrienta que las anteriores - AMAZON PRIME

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Hay muchos elementos que han hecho de The Boys una de las series favoritas de los fans de los superhéroes. Su visión retorcida y sádica de un mundo en el que las personas con poderes dominan a la sociedad y, en gran medida, la someten a su voluntad, se caracteriza por sus ingentes dosis de violencia y sangre. Y eso no ha sido nada, porque según el actor Laz Alonso, la temporada 3 será el triple de 'gore'.

Alonso interpreta a Leche Materna en The Boys, uno de los temerarios miembros de la banda de Billy 'el Carnicero' Butcher que en múltiples ocasiones ha arriesgado su vida para acabar con Los Siete de Patriota y la conspiración de Vought. Tras los eventos de la 2ª temporada, ahora Patriota está más enfurecido que nunca, y eso significan más problemas, y mucha más acción.

Anteriormente el creador de la serie Erik Kripke ya informó que The Boys 3 adaptaría uno de los arcos argumentales más polémicos de los cómics originales de Garth Ennis. El conocido como Herogasm, en el que los Súpers viven a todo tren en una isla paradisíaca, lo que traducido al lenguaje de la serie significa drogas, orgías, torturas y asesinatos de todo tipo. Y mucha, mucha más sangre.

En una entrevista con Collider, Alonso explicó que en la temporada 2 se utilizó un galón (3,78 litros) de sangre falsa, mientras que los nuevos episodios ya llevan utilizados 3 galones y medio (unos 132 litros), y eso que aún están a mitad de producción.

"Te lo diré de esta manera. Estoy hablando con la jefa de los maquilladores, y ella está a cargo de la sangre, entre otros trabajos", explicó Alonso. "Me dijo que para la temporada 2, al hablar de volumen, no utilizamos más de un galón en total. Para la 3ª temporada ya hemos gastado 3 galones y medio de sangre. Eso debería darte una idea de hacia dónde se dirige", agregó.

Desde luego, The Boys ha demostrado con creces que no tiene miedo a llevar a la pantalla la enorme violencia que caracteriza a los cómics. Desde el minuto uno, con A-Train atravesando a la novia de Hughie, la serie sólo ha ido in crescendo. Y a juzgar por las palabras de Alonso, la carnicería está muy lejos de acabar.

Se espera que la temporada 3 de The Boys se estrene en Amazon Prime Video a finales de 2021.