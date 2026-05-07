The Boys 5x06 mata a otro de Los Siete mientras Patriota y Soldier Boy cambian las reglas del juego - PRIME VIDEO

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys no deja títere sin cabeza. A falta de solo dos episodios para su desenlace definitivo, el sexto capítulo vuelve a poner toda la carne en el asador con la muerte de otro miembro de Los Siete y además ofrece a los fans otro giro sorprendente protagonizado por el Patriota (Antony Starr) y su padre biológico, Soldier Boy (Jensen Ackles).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Aunque caigan los cielos, el sexto episodio de la temporada 5 ha visto a Carnicero (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid) y los demás reuniéndose con La Leyenda (Paul Reiser). El equipo acude al ex vicepresidente de Gestión de Héroes de Vought para dar con el paradero de Bombardero (Mason Dye), un piloto de combate que recibió el Compuesto V original (V1) por parte de Frederick Vought.

Este desconoce dónde se encuentra el super. Sin embargo, La Leyenda les pone tras la pista de alguien que sí puede saberlo: su exnovia, Golden Geisha (Naoko Mori), quien se negó a tomar el V1 para ser inmortal mientras sus seres queridos morían al envejecer. S

Sister Sage (Susan Heyward), por su parte, intenta dinamitar la relación de Patriota con Soldier Boy (Jensen Ackles), asegurándose de que el exlíder de Payback vea imágenes de Stormfront manteniendo relaciones con su hijo cuando ya estaba lisiada antes de que se suicidara al inicio de la temporada 3.

Patriota intenta convencerle de que los están manipulando y así separarlos y, efectivamente, el plan de Sage funciona... al menos en principio. Más adelante, la villana, que empieza a operar por libre tras abandonar la torre Vought, localiza a Carnicero, Frenchie (Tomer Capone) y Leche Materna (Laz Alonso) para ayudarlos y así evitar que "un narcisista con rayos láser se vuelva inmortal".

LA MUERTE DE OTRO MIEMBRO DE LOS SIETE

De forma paralela a la trama principal de la búsqueda del V1, la nueva entrega revela que el nuevo Negro Oscuro (Nathan Mitchell) es el responsable de un vertido de petróleo que causa la muerte de 1.200 millones de peces. El villano le confiesa a Profundo (Chace Crawford) que es él quien está detrás del incidente que ha impactado tanto en el súper acuático.

La razón que le da Negro Oscuro a su compañero de los Siete es que es una venganza por matar a Adam Burke. Esto lleva a un encolerizado Profundo a asesinar a aquel a quien consideraba su amigo, apuñalándolo primero y después estrangulándolo con todas sus fuerzas. Se trata del segundo miembro de Los Siete que muere de forma consecutiva, después de que en el anterior capítulo el Patriota acaba brutalmente con la vida de Dinamita (Valorie Curry).

De vuelta a la trama principal, ya en los últimos compases del episodio, Bombardero interviene para salvar a Golden Geisha. Tras hacer gala de unos excelentes y bastante variados poderes, queda claro que el expiloto es un enemigo que no será fácil de batir. Es entonces cuando Leche Materna y los demás intentan convencerle de que lo único que buscan es que les entregue el V1.

Carnicero, harto de la pantomima, usa sus tentáculos contra el super, pero este consigue sobreponerse y contraatacar. Pero Soldier Boy se presenta tras el aviso de Sage como una baza en caso de que todo se saliese de madre y empieza a combatir contra Bombardero, aunque ambos consiguen arreglar sus diferencias. Tras arrebatarle sus poderes y así poder pasar el resto de sus días con Golden Geisha, para sorpresa de todos los presentes, Patriota también se presenta en el lugar. Nada más ver a su hijo, Soldier Boy destapa el V1. Y el gran giro se produce justo a continuación.

EL INESPERADO GIRO DE SOLDIER BOY Y PATRIOTA

"No, no quiero pelear contigo", le suelta Patriota a su padre. Soldier Boy responde diciendo que Klara, el nombre de Stormfront, siempre decía un montón de locuras, incluyendo que ella era "la gran culminación" de lo que podrían ser. "Eso es porque entonces no te conocía", concluye.

Después de terminar su reflexión, Soldier Boy tiende su mano con el V1 ante Patriota y se lo entrega, mientras Carnicero observa impotente y Sage se encuentra en shock al ver cómo, siendo la persona más inteligente del planeta, su plan no ha funcionado. Patriota usa sus rayos para abrirse una herida en el brazo e inyectarse el compuesto y, tras unos instantes en los que se retuerce de dolor, despliega una ráfaga de láser con sus ojos tan potente como la de Cíclope de los X-Men cuando se quita su visor, mientras Carnicero avisa a todos de que salgan corriendo.