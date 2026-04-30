The Boys 5x05 mata a uno de Los Siete y regala una avalancha de cameos - PRIME VIDEO

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys no está dejando títere con cabeza. El quinto episodio de esta entrega vuelve a dejar claro que nadie está a salvo, con otra muerte repentina y especialmente violenta, además de una sorprendente avalancha de cameos.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Especiales, el 5x05 de The Boys está estructurado desde varios puntos de vista y comienza centrándose en Firecracker (Valorie Curry). La super se encuentra aún bastante confundida después de que Patriota (Antony Starr) le dijese que es el "mesías".

El conflicto interno que afronta Firecracker escala todavía más cuando su antiguo reverendo le pide ayuda para hacer frente a una amenaza que sufre su congregación por parte de la Iglesia Democrática de Norteamérica. De hecho, los pocos feligreses que aún acuden a su parroquia tienen miedo de un super local que responde al nombre de Mantis Religiosa.

Más tarde se descubre que Mantis ha atacado seis iglesias, y una es la del Santo Bautista de Daytona, a la que pertenecía Firecracker. Nada más arrancar su programa de televisión, la super parece abordar lo sucedido hasta que, en un repentino giro, afirma a la audiencia que su antiguo reverendo "se encuentra envenenado por la propaganda de Luz Estelar" y que su iglesia se ha convertido en un foco de estelares, e incluso lo acusa de "captar" a menores y abusar de ellos.

Por otro lado, más adelante Profundo (Chace Crawford) asesina a Adam Bourke, arruinando así la posibilidad de que Negro Oscuro (Nathan Mitchell) pueda cumplir su sueño de convertirse en una estrella de Broadway. Asimismo, Hughie (Jack Quaid) salva a Terror después de que este ingiera chocolate de forma accidental, mientras que Billy Carnicero (Karl Urban) demuestra que aún conserva algo de su humanidad al aceptar que Luz Estelar y Kimiko se lleven el V1, siempre y cuando lo encuentren, en lugar de impedirlo.

LA REUNIÓN CON LOS PROTAGONISTAS DE SUPERNATURAL Y LOS CAMEOS DE LA ESCENA

El eje del episodio, sin embargo, se centra en Soldier Boy (Jensen Ackles) y Patriota, quienes tienen prisionero a Stan Edgar (Giancarlo Esposito) y lo manipulan para que les revele el paradero del V1. Aunque el CEO de Vought lo desconoce, los conduce hasta la mansión del velocista original de los Siete, Mr. Marathon (Jared Padalecki), quien sí podría saber dónde está el compuesto.

Una vez allí se encuentran también con Malquímico (Misha Collins), produciéndose así el esperado reencuentro entre los protagonistas de Supernatural. Instantes después, Mr. Marathon abre una sala oculta en la que se encuentran jugando al póker Seth Rogen, Will Forte, Kumail Nanjiani y Christopher Mintz-Plasse.

Sin embargo, se les ve claramente asustados ante la posibilidad de ser señalados como estelares, al igual que otros de sus compañeros en Hollywood, entre los que se encuentran dos celebridades del UCM: Benedict Cumberbatch y Benedict Wong. Todo empieza a ir de mal en peor cuando Malquímico usa sus poderes para dejar fuera de combate a Patriota e intenta convencer a Soldier Boy de que lo mate. El exlíder de Payback termina negándose y le parte el cuello al super.

Mr. Marathon intenta escapar, arrollando a todas las celebridades que hay arriba, incluyendo al actor y cómico Craig Robinson, al tiempo que Soldier Boy los usa como escudos humanos. Pero quien peor sale parado de este desmadrado encuentro es Rogen, a quien parten por la mitad. Soldier Boy consigue romperle los tobillos al velocista tras descubrir que Bombsight tiene el V1 y después Patriota le aplasta la cabeza.

UNA MUERTE IMPACTANTE

Finalmente, una vez de vuelta en la torre Vought, Patriota se enfrenta a Firecracker confesándole que sabe que se acuesta con su padre. El líder de los Siete asegura que le da absolutamente igual y le pregunta por su conflicto interno: elegirle a él o a Jesús. Aunque la super le profesa su devoción, Patriota detecta que su corazón va acelerado.

Decepcionado, Patriota le pide que se vaya de los Siete, pero Firecracker continúa intentando convencerle de que lo ama y, en un repentino giro, la mata golpeando su cabeza contra el afilado ala de una estatua de águila, dejándola allí sin vida mientras se marcha de la sala.