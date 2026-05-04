The Boys 5 confirma que hay un súper más peligroso que Patriota (Homelander) y revela su plan maestro - PRIME VIDEO

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Autoproclamado ahora como Mesías, el dios salvador de la humanidad, el prácticamente omnipotente y despiadado Patriota (Homelander) es, sin duda, el gran villano de The Boys. Pero en el quinto capítulo de la quinta y última temporada, la serie de Prime Video puede haber confirmado algo que venía apuntando desde hace tiempo: hay otro súper, concretamente otra, que puede resultar incluso una amenaza mayor que el desequilibrado personaje encarnado por Antony Starr.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Especiales, el episodio 5x05 de The Boys ofreció un nuevo giro al descubrir las verdaderas intenciones de Sister Sage (Susan Heyward) y el plan maestro de la mujer más inteligente de la historia: una Súper Guerra Mundial entre supers y humanos.

Durante una reunión con Ashley Barrett (Colby Minifie), ex CEO de Vought y actual vicepresidenta de Estados Unidos, quien ha adquirido habilidades psíquicas desde que se inyectó el Compuesto V, esta última descubre que Patriota va tras el V1 para volverse inmortal. Sage le dice que ha hecho todo cuanto está al alcance de su mano para evitarlo y aunque el líder de los Siete es como "un libro abierto", Soldier Boy (Jensen Ackles) no y por eso quiere que le lea la mente.

Barret se niega a ayudarla sin saber qué es lo que realmente pretende Sage. La super le confiesa entonces la segunda fase de su plan: "el final del mundo".

UNA SUPER GUERRA MUNDIAL

"Cuando suelten el virus que mata a los supers", apunta Sage, visionando el inicio de su calculada estrategia. Barrett, estupefacta, le pregunta que por qué querría que liberen una amenaza como esa. "Cuando los supers vean que han sido los humanos se desatará el infierno, los supers matarán a los humanos y el virus a los supers, ah, habrá una Súper Guerra Mundial", afirma.

Ashley se horroriza ante tal idea. Sin embargo, Sage admite deleitarse con la posibilidad de disfrutar de tan horripilante espectáculo desde su búnker en Colorado Springs y así, finalmente vivir "leyendo sus libros" sin que nadie más le moleste.

EL ÚNICO FALLO EN EL PLAN DE SAGE

El único problema del plan es Patriota. Él es la razón de que Sage no quiera que sobreviva, ya que, de hacerlo, seguiría sin darle nunca un respiro y le truncaría su idea de vivir en paz. No obstante, Sage le dice a Ashley que puede estar tranquila, ya que la invitará a su búnker.

Teniendo en cuenta que la superinteligencia de Sister Sage es tanto una bendición como una maldición, resulta comprensible que busque algo de paz mental. Su intención de acabar con Patriota también coincide con el objetivo de Carnicero (Karl Urban), aunque planteando un escenario mucho más apocalíptico para la humanidad, una posibilidad que quizá él ni siquiera ha contemplado y, dado que Sage es la persona más inteligente del mundo, su visión podría acabar imponiéndose.