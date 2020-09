The Boys 2x06 presenta nuevos supers y promete destapar la verdad sobre Stormfront

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha publicado un pequeño adelanto del próximo episodio de The Boys, el sexto de la 2ª temporada, revelando importantes detalles de la trama. Vought ha estado creando nuevos Superterroristas para enfrentarse a Los Siete, que cada vez están más fragmentados desde la llegada de la astuta Stormfront.

El tráiler del próximo episodio de The Boys muestra al equipo de Billy 'el Carnicero' Butcher destapando los planes ocultos de Vought. En un centro psiquiátrico de Pennsylvania, la multinacional ha estado probando el Compuesto V con nuevos sujetos para crear un ejército de amenazas superhumanas con el objetivo de incrementar la cada vez más decreciente fama de Los Siete. Esto, por supuesto, traerá graves problemas a Hughie, LM y Frenchie.

We did not ask for more Supes, but it looks like we're getting 'em next week on #TheBoysTV pic.twitter.com/9Z2iHPKRht