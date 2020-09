The Boys defiende el estreno semanal de sus capítulos de la 2ª temporada: "No es una cuestión de dinero"

Imagen de la segunda temporada de The Boys

Imagen de la segunda temporada de The Boys - AMAZON - Archivo

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de que la 2ª temporada de The Boys se ha estrenado en Amazon Prime Video con una acogida "brutal" tanto por parte del público como de la crítica, muchos fans se han quejado de que en ésta ocasión el servicio de streaming haya optado, tras el lanzamiento iniciar de tres episodios, por estrenar un capítulo cada semana. Una decisión que defiende el creador de la serie y que, asegura, responde a motivaciones creativas.

En una entrevista con The Wrap, el showrunner de The Boys, Eric Kripke se ha pronuniado sobre el asunto pidiendo a los fans que, aunque eso signifique esperar un poco más para cada capítulo, deberían "apreciar" lo que supone la espera semanal, una decisión creativa tomada tanto por él como por los productores.

"Entiendo que la gente esté decepcionada, pero francamente, mirando hacia atrás, pensábamos que habíamos anunciado que serían capítulos semanales", explicó Kripke. "Claramente, en retrospectiva, teníamos que haber hecho mucho más para asegurarnos que la gente no se sorprendiera ni se decepcionara".

Según Kripke, pese a que ya se anunció que esa sería la dinámica de la nueva temporada de The Boys antes de su estreno, la solución habría sido "anunciarlo con luces de neón, muy claramente". "Entiendo que la gente esté decepcionada, pero creo que una cosa que deben entender es que esto no es una cuestión de dinero o corporativa de Amazon. Esto fue decisión de los productores. Queríamos esto. Fue una elección creativa", aseguró el creador de The Boys.

"Puede que les guste o no, pero al menos tienen que respetar que las personas que hacemos The Boys quisiéramos que se estrenase de esta manera, porque queríamos tener un poco de tiempo para frenar y poder tener conversaciones sobre la serie. Así que al menos deben apreciar que fuese una decisión creativa", sentenció Kripke para zanjar la polémica.

Los 4 primeros episodios de The Boys 2 ya están disponibles en Prime Video, el resto se estrenan cada viernes hasta el 9 de octubre.