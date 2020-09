La 2ª temporada The Boys da la bienvenida a un querido personaje de los cómics

Imagen de la segunda temporada de The Boys

Imagen de la segunda temporada de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Boys está presentando a algunos personajes muy interesantes, como la misteriosa y letal Stormfront, la nueva miembro de Los Siete, o el taimado y enigmático nuevo líder de Vought, interpretado por Giancarlo Esposito. Pero el episodio 2x05 ha tenido un claro protagonista: el bulldog de Billy Butcher, Terror.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En los cómics de The Boys, Terror es el fiel acompañante de Carnicero en prácticamente todas sus misiones, y aparece ya desde el primer número de la colección. Su principal característica es que está entrenado para practicar el coito con prácticamente cualquier objetivo que le marque su dueño. Y por supuesto, la serie de Amazon Prime Video ha sabido plasmar esto a la perfección.

Guess who's coming back next week to #TheBoysTV 🐶 pic.twitter.com/hsifinZgCC — The Boys (@TheBoysTV) September 14, 2020

Tras la decepcionante noticia para Carnicero de que Becca, su mujer dada por muerta, no se escaparía con él del control de Vought, el personaje de Karl Urban vuelve a casa de su tía tratando de huir de toda la vorágine de asesinatos que ha cometido, y que ahora considera innecesarios. Es entonces cuando los fans conocen a Terror, un simpático bulldog con una fília enfermiza por la fornicación.

Aunque Terror quedó fuera de la 1ª temporada porque "es muy difícil trabajar con animales en el set", tal y como explicó el creador de The Boys Erik Kripke, en los nuevos episodios han querido, al menos, presentarlo como un guiño a los fans. Pese a que su papel es poco más que testimonial (lo importante es lo que significa para Carnicero), la fiel mascota de Butcher hace alarde de su rasgo característico en un par de ocasiones.

Por un lado, cuando LM y Hughie van a casa de la tía de Butcher, Terror aparece junto a un cerdito de peluche, que más tarde se explica que es su "novia", o más bien el objeto inanimado con el que se desahoga. Más tarde, antes de despedirse de Billy, este le entrega el regalo que le ha traído, un peluche de Patriota que, por supuesto, también utiliza para desfogarse.

Lo más curioso, es que, para dar vida a Terror, los creadores de The Boys buscaron a un animal que tuviese los mismos vicios que el personaje, y que obedeciera a la orden de fornicar con los objetos que le mandasen. "Me tocó ser quien le dio a terror el cerdo que se tenía que tirar", explicó Jack Quaid (Hughie) en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Los entrenadores no podían estar en el set, así que me dejaron a cargo de darle la orden al perro", añadió el actor en la entrevista. "Y no funcionó a la primera. Estaba yo solo en un cuarto ante las cámaras repitiendo '¡erección, erección!', porque su palabra de ataque era 'erección", añadió.

Para saber si Terror volverá en los próximos episodios de The Boys, habrá que esperar a cada viernes hasta el 9 de octubre, cuando los capítulos de la 2ª temporada lleguen a Amazon Prime Video.