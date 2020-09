El perverso guiño de The Boys a la Liga de la Justicia de Joss Whedon

Las protagonistas de The Boys y Liga de la Justicia

La 2ª temporada de The Boys está resultando un éxito de crítica y público gracias a su mordaz e irreverente crítica al género de superhéroes. Los Siete son, en gran medida, la satírica versión de los personajes clásicos de la Liga de la Justicia completamente retorcidos y psicópatas, y eso es gran parte de su atractivo. Tanto es así que en el episodio 2x05 se han atrevido a lanzar una pulla directamente a Joss Whedon.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El episodio 5 de la 2ª temporada se ha centrado en el rodaje de 'El amanecer de Los Siete', la película que protagonizan Patriota, Reina Maeve, A-Train y el resto de miembros del super equipo. El título, ya de por sí, es una clara referencia a Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. Pero el episodio va un poco más allá haciendo referencia a la criticada versión de Liga de la Justicia de Whedon.

Mientras los Supers se las apañan en el set de rodaje de la película, cada uno con sus propios problemas y opiniones sobre el proyecto, se ofrece una cruda visión de cómo es el ambiente durante las filmaciones, incluyendo la parte de reescritura de guion. Algo que en su día Whedon hizo con Liga de La Justicia tras el abandono de Zack Snyder por motivos personales.

En una escena con Reina Maeve como protagonista, la homóloga de Wonder Woman en The Boys se encuentra rescatando a una compañera de entre unos escombros. La secuencia está destinada a hacer oficial la homosexualidad de Maeve, que incluso recita la frase "me parezco mucho a ti, soy homosexual", antes de besar a su compañera de reparto.

Es en ese momento cuando el director grita "corten" y Maeve rápidamente abandona el plató para hablar con Patriota. Y es ahí cuando viene el dardo envenenado para Whedon, ya que lo primero que dice la superheroína es "esta nueva reescritura de Josh realmente canta, ¿eh?", en una sutil pero aguda referencia a las líneas de guion que el director añadió a la esperada versión de Liga de la Justicia de Snyder.

Con esto, los creadores de The Boys no sólo hacen una referencia a la polémica participación de Whedon en la película de DC, también se mete directamente con el gusto del director por revelar detalles esenciales de los personajes en sus líneas de diálogo, en lugar de mostrarlo narrativamente con imágenes. Otro punto a favor de The Boys.

Los nuevos capítulos de la 2ª temporada de The Boys se estrena todos los viernes hasta el 9 de octubre en Amazon Prime Video.