The Boys 2x06: ¿Cuántos años tiene Stormfront?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

En el sexto capítulo de su segunda temporada, The Boys ha obsequiado a sus seguidores con una gran entrega cargada no solo de escenas impactantes, sino también de jugosas revelaciones. Así, además de conocer al Farolero (Lamplighter) y su oscuro secreto con Frenchie o el plan de Reina Maeve para acabar con Patriota, la nueva entrega de la serie de Amazon Prime Video ha ahondado en siniestro pasado de Stormfront... llegando hasta sus orígenes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Con el título de 'The Bloody Doors Off' ('Las putas puertas abajo'), la sexta entrega arranca con Patriota y Stormfront entregados a su sádica pasión... pero poco dura la felicidad entre los dos supertiranos. Cuando Stormfront rechaza la invitación del líder de los Siete para ir a su caravana, donde la iba a obsequiar con un cursi ramo de flores, el rubicundo héroe traga saliva. Después de esperar los 20 minutos que su amada le ha pedido... no aguanta más y, preso de su ira fácil, quema el ramo... y toda la caravana.

Patriota sabe que Stormfront le ha engañado. No ha ido a la Torre a celebrar una reunión, y eso es más de lo que el soberbio superhéroe está dispuesto a tolerar. Pero Stormfront, que SIEMPRE tiene un plan, no está dispuesta a soltar a su nuevo juguete y dejar que Patriota, al que sin duda pretende manipular, se convierta en su enemigo. Así que, como prueba de su amor total devoción incondicional, decide contarle toda la verdad sobre su pasado.

Y, tal y como indicaban las pruebas conseguidas por el Carnicero y los suyos en capítulos anteriores, el personaje interpretado por Aya Cash tiene mucha historia a sus espaldas... muy mucha. Y es que, según revela a Patriota tras mostrarle unas viejas fotografías en las que aparece junto a su hija -ya anciana- y a varios líderes nazis como Goebbels o Himmler, Stormfront nació en 1919. Es decir, que tiene más de 100 años.

STORMFRONT, ¿LA PRIMERA SUPER?

Pero quizá, la foto más importante es la última que muestra Stormfront a Patriota en la que ella aparece luciendo un vestido de novia junto a Frederick Vought. Stormfront revela que el sórdido científico le suministró el primer Compuesto V, lo que la convertiría en la primera 'super' y después de convertirse en su gran hallazgo... se enamoraron, se casaron e incluso tuvieron un hijo.

En este punto, y ante un prácticamente ojiplático Patriota, Stormfront asegura que al crear el Compuesto V, a Frederick Vought no le importaba ni el dinero y la imagen pública, sino que se trataba de ganar una guerra racial, la de la raza aria contra el resto, era un arma más la cruzada supremacista de los nazis.

"Las otras razas nos están aplastando y quitando lo que es legítimamente nuestro, pero podemos luchar", dice Stormfront en su alegato a favor de la eugenesia en el que también revela que su plan es crear un ejército de 'supers' con Patriota como líder. Este último punto del plan es lo que, a buen seguro, termina de conquistar al narcista personaje de Antony Starr que besa a la centenaria Stormfront apasionadamente.