The Boys: Monumental enfado de Patriota contra los 'haters' de la 2ª temporada

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Tras una espera de más de un año, los fans de The Boys ya están disfrutando de su 2ª temporada. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han sentido decepcionados cuando, tras el estreno de los tres primeros episodios, Amazon Prime Video decidió lanzar el resto de entregas semanalmente. Una espera que no ha sentado bien a muchos que, para mostrar su malestar ante esta estrategia, han boicoteado la temporada vertiendo malas críticas en la red. Una proesta que a Patriota no le ha hecho mucha gracia.

El creador de la serie, Erik Kripke, explicó en una reciente entrevista que ésta decisión de estrenar semanalmente ha sido puramente creativa, y no tiene nada que ver ni con dinero ni con una imposición del servicio de streaming. Pero muchos fans siguen molestos y continúan con su boicot on-line, que consiste en escribir malas críticas de la serie cargando contra la, a su juicio injusta, espera semanal a la que los tiene abocados.

Por suerte, Kripke es un hombre con un mordaz sentido del humor. Y en lugar de amedrentarse ante los detractores, ha decidido responderles con un video en el que aparece el temible y todopoderoso Patriota en una secuencia de la 2ª temporada revisando tuits de los 'haters'. Y desde luego no parece muy contento.