MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

El lanzamiento del primer tráiler de The Acolyte (El Acólito), la nueva serie de Star Was, ha disparado las expectativas de los seguidores de la saga... y también polémica. Y es que muchos fans denuncian que una secuencia del tráiler rompe con el canon oficial de la franquicia en un punto clave.

Se trata de la secuencia final del adelanto, donde varios caballeros jedi se ven ameazados en mitad de un frondoso bosque por una oscura figura que empuña un sable de luz rojo. Todo hace indicar que se trata de un sith, y ya hay que se aventura a soñar con que pueda ser el mítico Darth Plaeguis el Sabio, el gran Señor Oscuro de los Sith que fue maestro de Darth Sidious (a.k.a. el Emperador Palpatine).

Pero más allá de las especulaciones sobre la identidad concreta del personaje, el hecho de que sea un sith, ya vendría a contradecir lo establecido en el canon oficial de la saga por las películas de George Lucas.

Concretamente, los fans recuerdan una escena del Episodio I - La amenaza fantasma, el Alto Consejo Jedi, el concilio de maestros ante el que Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) presenta el tremendo potencial de Anakin Skywalker y sostiene que el pequeño es "el elegido".

Antes de entrar en esa discusión, uno de los miembros del consejo afirma que no hay constancia de la existencia de los sith... desde hace más de 1.000 años. "Imposible. Los sith se extinguieron hace un milenio", afirma Ki-Adi-Mundi ante el reporte de Qui-Gon Jinn tras su primer enfrentamiento con Darth Maul en Tatooine.

Teniendo en cuenta esta frase, y que la trama de The Acolyte está ambientada en los últimos años de la Alta República, unos 200 años antes de lo relatado en las películas de George Lucas, con la presencia de un sith ante los caballeros jedi, se trataría de una nueva transgresión del canon galáctico.

