The Acolyte, lista para romper otro tabú de Star Wars

The Acolyte, lista para romper otro tabú de Star Wars - LUCASFILM

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

El episodio 4 de The Acolyte comienza en la ciudad-planeta Coruscant, con los Jedi reagrupándose después de su primer enfrentamiento con la asesina Sith Mae Aniseya. Al principio, Osha parecía dispuesta a abandonar la Orden una vez más, para decepción de la padawan Jecki Lon. La relación entre ambas es estrecha, y parece haber roto una de las grandes reglas de George Lucas para Star Wars.

Los apegos están prohibidos para los Jedi, lo que se hace muy difícil de manejar para Jecki. En una entrevista con Decider, Dafne Keen, que encarna a Jecki, explicó la relación de su personaje con Osha. "Creo que para Jecki es muy confuso porque, como Jedi, no puedes tener sentimientos por otras personas", explicó.

"Jecki es un personaje muy joven. Tiene 18 años, pero no es una chica de 18 años normal. No ha ido a la escuela y no ha tenido interacciones con otras personas similares. Así que creo que es su primera experiencia real con ese tipo de sentimientos y, con la culpa y la confusión que los acompañan", dijo.

"Ella es una estudiante muy controlada, que se juzga a sí misma y es perfecta, que creo que también es casi un odio hacia sí misma que proviene de tener esos sentimientos y ese tipo de constricción, pero también el inevitable magnetismo que tiene hacia Osha", agregó.

Todo Jedi debe luchar con la tentación del apego y, lo que es más importante, debe aprender a diferenciar entre el apego egoísta y el amor desinteresado. Ese equilibrio ha sido un tema importante en las historias de Star Wars ambientadas durante la Era de la Alta República, y novelas recientes incluso obligaron al Maestro Yoda a reaccionar ante un romance real entre dos Maestros Jedi consumados. En general, sin embargo, es durante la adolescencia padawan cuando la mayoría de los Jedi luchan con este problema.

Jecki es inexperta respecto a estos sentimientos. La mayoría de los padawan se encuentran lidiando con ellos cuando interactúan con compañeros Jedi de su misma edad y rango, e incluso ha habido indicios de que hay muchos romances entre jóvenes y padawan. Jecki, sin embargo, se siente relativamente aislada y distante. Es una perfeccionista por naturaleza, lo que explica sus enfrentamientos con Yord Fandar, que tiene un rango más alto, pero es menos competente en habilidades.

Keen no quiso revelar si esto seguiría explorándose en The Acolyte. Los Jedi están a punto de enfrentar una amenaza aterradora: un misterioso Lord Sith emerge para atacarlos y, si Jecki quiere tener tiempo para procesar sus sentimientos por Osha, primero tendrá que sobrevivir.