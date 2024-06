¿Dónde Encaja The Acolyte En El Timeline De Star Wars?

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de la saga Star Wars, ha llegado a Disney+ con el estreno de sus dos primeros episodios. La ficción creada por Leslye Headland tendrá lugar en la Alta República, una época completamente inexplorada para una franquicia acostumbrada a ampliar su universo en terrenos conocidos.

Tras finalizar la Saga Skywalker con Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker, Lucasfilm debía ponerse manos a la obra para continuar ofreciendo nuevas producciones que transportasen de nuevo a los fans al enorme y detallado universo creado por George Lucas. Con series como The Mandalorian, Andor o Ashoka, la franquicia expandió la narrativa completando espacios que no habían sido explorados en las películas pero siempre del mismo periodo. Sin embargo, The Acolyte parte de una perspectiva totalmente diferente.

La serie se desarrolla en la etapa final de la Alta República, la época de esplendor de la Orden Jedi. Con la serie de novelas y cómics Star Wars: La Alta República, la saga introdujo esta desconocida y novedosa etapa previa a Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi, el Imperio o Darth Maul, entre otros.

Hay que tener en cuenta que el índice cronológico en el universo de Star Wars se divide entre Antes de la Batalla de Yavin (ABY) y Después de la Batalla de Yavin (ABY). La Batalla de Yavin fue la primera gran victoria de la Rebelión en la Guerra Civil Galáctica con Estrella de la Muerte en el final del Episodio IV: Una nueva esperanza.

El período de la Alta República duró aproximadamente desde el 500 ABY hasta el 100 ABY y The Acolyte "tiene lugar alrededor del 132 ABY, aproximadamente 100 años antes de los eventos de los acontecimientos relatados en Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma, en la que los Jedi se retiraban de la galaxia ante las prisiones y caprichos del Senado y la canciller. Es decir, cronológicamente, la serie es la primera producción audiovisual de la franquicia, marcando el inicio de todos los hechos posteriores.

¿QUÉ OCURRE DURANTE LA ALTA REPÚBLICA?

La era de la Alta República comenzó 500 años antes de la saga Skywalker. En Ashoka se dan ciertas pistas asegurando que la Orden Jedi atravesó una serie de reformas. Los caballeros del Lado Luminoso de la Fuerza, por extraño que parezca, estaban involucrados en los asuntos de los ciudadanos de a pie.

Durante este periodo, los Jedi y la República trabajaron juntos para explorar la galaxia en los por aquel entonces peligrosos territorios del Borde Exterior. La relación entre los dos organismos se estrechó, sin embargo, esto no impidió que comenzaran a aflorar las restricciones políticas sobre los Jedi.

The Acolyte, no obstante, se ubica al final de la Alta República, por ende, la época dorada de la Orden Jedi se encuentra en sus últimos compases. A pesar de su honradez y estricto código de conducta, los Jedi no son inmunes a la tentación del poder y podrían llegar a usar la fuerza para mostrar su superioridad.

Varios de los adelantos han mostrado a un misterioso villano que podría tratarse de Darth Plagueis o su maestro, Darth Tenebrous. No sería extraño que los Jedi, seguros de ser el grupo más poderoso de la galaxia, sufran una oleada de asesinatos que mermen su confianza y propicien el inicio del fin de la Orden Jedi, dando lugar a un nuevo dominio.