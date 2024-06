Protagonista de The Acolyte responde a los trolls racistas de Star Wars con una canción: "Harta y jodidamente cansada"

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Amandla Stenberg es la protagonista, por partida doble, de The Acolyte. Desde bastante antes de su estreno, la nueva serie de Star Wars ha sufrido una enorme campaña de boicot por parte de los sectores más conservadores y reaccionarios del público. Tras la llegada del nuevo proyecto de la saga creada por George Lucas a Disney+, esas críticas destructivas han ido a más. Y la protagonista, Amandla Stenberg, ha querido responder.

La actriz, que ha sufrido innumerables ataques de racismo y misoginia en los últimos meses a raíz del lanzamiento de The Acolyte, ha publicado una canción a través de su perfil personal de Instagram. Una pieza con la que expresa su sentir con respecto a los comentarios sobre la serie galáctica.

En primer lugar, relata cómo ese público de Star Wars ha utilizado erróneamente una frase ("el objetivo era que los hombres blancos lloraran") que en realidad dijo en una entrevista en 2018 en el programa The Daily Show de Trevor Noah promocionando la película El odio que das. "Me vuelvo viral en Twitter otra vez. Pongo las noticias para encontrar cosas interesantes. 20 millones de visitas, una entrevista de 2018 con el rey Trevor, cuando yo era una adolescente", comienza la canción.

"Iba de ciudad en ciudad para hablar sobre una historia. Ya sabéis: un policía asesina a un chico negro. Mi gente lloró en los cines buscando liberación, los blancos lloraron porque podían vernos como seres humanos. Trevor pregunta qué quiero que la gente sepa. Yo digo que el objetivo era que los hombres blancos lloraran. Si pudieran sacar una cosa ¿cuál sería? Digo ‘empatía’", continúa Stenberg.

"Oh, ¿por eso se enfadan conmigo? Mezclan frases, crean odio, reconocen. Lo hacen parecer la misma propaganda que ellos lanzan porque combinan nuestro dolor con la violencia y tratan de convertir en arma todo lo que hacemos. La desesperación de los opresores está aumentando y ahora se aferran a cualquier cosa que puedan usar" prosigue, dejando claro que se está empleando aquella frase como si la hubiera dicho ahora promocionado The Acolyte. "Si confías en información errónea, eso me dice que tienes miedo de la verdad", prosigue.

El estribillo de la canción reza lo siguiente: "Nos aburre, no vengas a joder con tu discurso". A continuación, Stenberg habla sobre el uso de la palabra "woke" por parte de los intolerantes para atacar todo aquello que no les gusta. Además, también envía un recado a los medios de comunicación que se han aprovechado para sacar rédito de tal campaña de boicot contra la serie.

"Y ahora que me escuchas, te voy a decir algo fascinante. Están girando WOKE, lo degradan y se apropian de ello. Lo último que recuerdo es que WOKE era algo que creamos. Le decíamos la verdad al poder: ‘manteneos atentos, tontos racistas’. Y ahora lo usan para describir cualquier cosa con la que se sienten amenazados", canta la actriz que da vida a Mae y Osha.

"Se trataba de que la gente reconociera la intolerancia, el poder de la comunidad, no alimento para el clickbait. Hablando de eso, periodistas, os estoy mirando. ¿Olvidasteis que es vuestro trabajo proporcionar la verdad? Difundiendo divisiones, minando las métricas y datos, parece que renunciasteis a toda vuestra ética por dinero y comentarios. Y puedo decir que la gente está cansada y los niños no confían en nada de lo que ven. Podemos aprender algo de su discernimiento. El futuro llega y siempre es joven", prosigue la canción.

"Mi hermana me ha dicho que no deje que esto me desanime, pero estoy harta y jodidamente cansada de reprimir mi ira. 400 años aceptando sus gilipolleces. Compartimentación como mis antepasados enjaulados. Si no enfrentas el dolor con el que vives, se manifestará como adicción, enfermedad y odio. He visto la infección que reprimirte te puede provocar. No voy a ser la próxima a la que envíen a una tumba antes de tiempo", concluye Stenberg la canción.

Con estas palabras, la intérprete de The Acolyte confirma sentirse cansada por la cantidad de insultos y vejaciones que recibe debido a su color de piel. Algo contra lo que ya se había defendido antes pero que ahora ha querido convertir en canción, invitando con ironía a dichos "fans" a responderle en 72 horas, las mismas que le llevó escribir el tema. "¡Y espero coreografía!", señala en el texto que acompaña la publicación.