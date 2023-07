El final de The Walking Dead Dead City: ¿sobrevivió Negan al intento desesperado de Maggie por salvar a su hijo?

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La primera temporada de The Walking Dead: Dead City ha llegado a su fin. El desenlace no solo resuelve la trama principal del spin-off, sino que también prepara el terreno para futuras historias y presenta a la New Babylon Federation, una nueva comunidad que podría dar muchos problemas a los supervivientes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

The Walking Dead: Dead City giraba en torno a la misión de El Croata, que quería capturar a Negan, y el episodio 5 ya reveló que la verdadera villana era La Dama. La Dama prevé una guerra entre su propio grupo de Manhattan y la New Babylon Federation, por lo que quiere fichar a Negan como líder para reunir a las distintas facciones de Manhattan y vencer.

El Croata y La Dama tienen a Hershel, y Maggie engañó a Negan todo el tiempo con el objetivo de intercambiarlo para liberar a su hijo. Tras darse cuenta de que Negan se siente culpable por la muerte de Glenn, La Dama insinúa que matará a Hershel a menos que se cumplan sus demandas. Negan finalmente queda al servicio de La Dama, prometiendo que el personaje podría volver a ser un villano en la temporada 2, ahora de parte del grupo de Manhattan. Esto probablemente significa que Negan establecerá en Manhattan una versión más grande y mejorada del Santuario, de manera que en los nuevos episodios habrá una batalla entre los nuevos seguidores de Negan y la New Babylon Federation.

¿MATÓ NEGAN AL PADRE DE GINNY?

A lo largo del spin-off, Negan ha estado al cuidado de la joven Ginny. En el último episodio, Negan revela que él mató al padre de Ginny, por lo que protegerla era "una deuda que tenía que pagar". Sin embargo, existe la posibilidad de que Negan haya mentido a Ginny para que la joven decida abandonar su nueva comunidad y busque refugio en Hilltop con Maggie, donde estará más segura.

LA MENTIRA DE MAGGIE A NEGAN

Al inicio de la serie, Maggie pide ayuda a Negan para rescatar a su hijo Hershel, secuestrado por El Croata. Sin embargo, pronto se desvela que Maggie ha mentido sobre lo que realmente ocurrió con el villano. Según Maggie, El Croata asaltó Hilltop para llevarse sus reservas de cereal y secuestró a Hershel, pero su mentira queda al descubierto cuando una escena muestra un silo de cereal lleno.

Negan comienza a sospechar al darse cuenta de que Maggie ya sabía que Ginny los siguió a Nueva York. La última pista de la mentira de Maggie llega cuando Negan se da cuenta de que su compañera sabía exactamente dónde estaría El Croata desde el comienzo de su viaje, destapando que Maggie planeaba desde el principio intercambiar a Negan por Hershel.

Si Maggie finalmente se da cuenta de que su venganza contra Negan ha ido demasiado lejos, tendría sentido que en la temporada 2 quiera redimirse rescatando a Negan. Esto implicará regresar a Manhattan y rescatar a Negan de La Dama, probablemente con la intención de reunir a Negan con Annie y su hijo.

Por otro lado, el rescate de Hershel no sale según lo previsto. El joven no parece contento con la decisión de su madre, e incluso le dice que se sentía seguro con La Dama. La temporada 2 podría complicar la relación entre madre e hijo si Hershel decidiera tracionar a Maggie y volver a Manhattan.

EL NUEVO VILLANO DE TWD: DEAD CITY

La New Babylon Federation cuenta con Perlie Armstrong, quien miente a sus superiores al decirles que ha matado a Negan. Al haber estrechado lazos con Negan durante su tiempo juntos en Nueva York, Perlie decide no cumplir la orden de sus superiores.

Al decir que Negan está muerto, Perlie también se asegura de que se detengan todas las búsquedas, lo que le permite a Negan vivir como un hombre libre una vez más, abriendo la puerta a una reunión con Annie y Joshua. Sin embargo, la mentira de Perlie revela un secreto importante sobre New Babylon: Perlie no confía en que su comunidad sea justa, y parece que New Babylon se perfila como la próxima gran comunidad enemiga de la saga The Walking Dead.