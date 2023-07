TWD Dead City: Maggie se enfrenta a un zombie gigante en el tráiler del 1x05

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) atacaron el territorio de El Croata (Zeljko Ivanek) en Dead City 1x04. Las consecuencias del asalto se podrán ver en el quinto episodio, cuyo tráiler ya ha salido a la luz.

El clip adelanta que Negan tratará de ganarse la confianza de Perlie (Gaius Charles), quien le tiene retenido, mientras que Maggie parece estar en peligro: el personaje de Cohan aparece luchando contra un zombie gigante, de un tamaño nunca antes visto en la saga The Walking Dead.

The Walking Dead ha estado presentando nuevas variantes de zombies desde el final de la temporada 2 de The Walking Dead: World Beyond. En la escena poscréditos del final de la serie, se reveló que en París habitan caminantes más rápidos y agresivos. Por su parte, la temporada 11 de The Walking Dead también mostró variantes de caminantes que son capaces de escalar y recoger objetos, al igual que los zombies que aparecen en la temporada 1.

Este nuevo caminante de The Walking Dead: Dead City es la variante más diferente hasta la fecha, ya que parece estar compuesto por varios cuerpos de diferentes zombies. El origen de esta variante podría ser un efecto secundario de los experimentos de El Croata, que usa a los caminantes para convertirlos en drogas y combustible.

En el episodio 4 de The Walking Dead: Dead City murieron a todos los miembros del grupo rebelde excepto Tommaso y Amaia, cuando El Croata hizo una emboscada a Maggie y sus nuevos amigos con caminantes durante el asalto a su territorio. En la quinta entrega, Negan seguirá retenido por Perlie, y Maggie, Ginny (Mahina Napoleon) y los demás se abrirán paso bajo tierra para rescatar a Herschel (Logan Kim) y acabar con El Croata para siempre.