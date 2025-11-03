La temporada 4 de The Witcher indigna a los fans con la muerte de un querido personaje que rompe el canon de los libros

La temporada 4 de The Witcher enfada a los fans con la muerte de un querido personaje que rompe el canon de los libros - NETFLIX

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix y llega con un doble giro que marca una nueva etapa para la serie. Por un lado, el relevo oficial de Liam Hemsworth a Henry Cavill como Geralt de Rivia, por otro, la muerte de un querido personaje que no fallece en las novelas de Andrzej Sapkowski, algo que ha molestado a los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La nueva entrega del proyecto de Netflix altera un punto clave del material original al convertir el castillo de Montecalvo, sede de la Logia de Hechiceras, en un campo de batalla. Pero sobre todo, supone un cambio importante por ser el escenario de la muerte de Vesemir, maestro brujo de la Escuela del Lobo y figura paterna del protagonista.

En las novelas, Montecalvo es el lugar donde se reúne en secreto la alianza de magas que intenta reordenar el tablero político tras la caída de la Hermandad, pero no se describe como un bastión asediado. La serie invierte ese rol y convierte el castillo en el lugar de una ofensiva contra Vilgefortz, antagonista mago y artífice del colapso de Aretuza.

El combate, donde participan Yennefer, Francesca Findabair e incluso brujos de Kaer Morhen, el antiguo bastión de la Escuela del Lobo, culmina con Vesemir enfrentándose a Vilgefortz, villano que lo ejecuta de forma fulminante. Los fans de The Witcher han criticado el deceso del personaje más que por suceder en sí, por cómo ocurre, pues opinan que deja al personaje reducido a una baja cualquiera, sobre todo por la frialdad en la reacción posterior de los protagonistas.

En la saga literaria, Vesemir sobrevive a los acontecimientos principales y es tutor de varias generaciones de brujos, entre ellas la de Geralt. Nada en los libros sugiere su muerte durante una guerra de hechiceros ni en Montecalvo. No obstante, en el aclamado videojuego The Witcher 3: Wild Hunt, el brujo sí que fallece, pero no fue una modificación que molestase al fandom al convertirlo en un evento clave de gran importancia dramática, a diferencia de en la ficción televisiva.

En el videojuego, mientras la Cacería Salvaje acosa a Ciri por su Sangre Antigua, Vesemir protege a la joven frente a dos de sus comandantes y los hiere para forzar su retirada, pero antes uno de ellos le rompe el cuello. Ese sacrificio traumatiza a Ciri y orienta su determinación en la recta final contra la amenaza del Frío Blanco, además de unir de nuevo a Geralt y compañía.

En cambio, la cuarta temporada de The Witcher coloca a Vesemir fuera de su sitio natural (Kaer Morhen) y en un duelo que dura un suspiro, sin la carga simbólica ni las consecuencias internas que cabría esperar. Cuando más tarde se menciona la muerte del maestro del Lobo Blanco, la serie no muestra un golpe emocional en Geralt, algo difícil de entender tras décadas de relación no solo como maestro y discípulo, sino casi de padre a hijo, además de ser el lazo emocional de Geralt con su origen.

Netflix encuadra las temporadas 4 y 5 de The Witcher como un arco en dos partes que culminará la adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski centrándose en tramas como Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. La quinta temporada está ya en producción.