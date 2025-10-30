Así justifica la temporada 4 de The Witcher el cambio de Liam Hemsworth por Henry Cavill

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Witcher ya ha arrancado en Netflix con Liam Hemsworth tomando el relevo de Henry Cavill como Geralt de Rivia. La serie ha explicado oficialmente este cambio de rostro del Lobo Blanco de un modo tan inesperado como curioso en los nuevos episodios.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cavill interpretó al Carnicero de Blaviken hasta la temporada 3 de The Witcher. Hemsworth fue elegido tras su salida para continuar con el papel de Geralt en esta cuarta entrega de la serie, suscitando escepticismo entre los fans, quienes no veían claro no ya solo la capacidad del actor para coupar el vacío del protagonista original, sino también cómo la ficción justificaría este significativo cambio.

Sin embargo, aunque no se aborda de forma indirecta, la serie de Netflix ha encontrado un modo efectivo de explicarlo sin dejar de ser fiel al universo de The Witcher. La temporada 4 arranca con un 'flashforward,' un salto temporal hacia adelante de 100 años, presentando en su primer episodio a Stribog (Clive Russell) y Nimue (Eve Ridley).

El primero es un viejo trovador ambulante que entretiene a los niños con leyendas sobre Geralt, Yennefer y Ciri, mientras que Nimue es una joven que encuentra fascinantes las historias que relata Stribog que les cuenta un pasaje muy similiar al del primer episodio de la serie, cuando el Geralt de Cavill luchó contra una kikimora.

Y cuando la serie reconstruye las hazañas de Geralt, ahora es el rostro de Hemsworth quien empuña la espada antes de clavarla en la cabeza del monstruo. Siguen escenas similares, y cuando Stribog termina de relatar las andanzas del héroe, la niña interviene y dice: "Lo estás contando mal". "Fue hace 100 años. El bien y el mal no existen", le suelta el cuentacuentos.

EL NARRADOR POCO FIABLE

Es entonces cuando la niña coge otro libro de las aventuras del brujo que cita otra fuente, Jaskier, "el mejor amigo de Geralt y testigo de todas sus historias" y enmienda la historia de la kikimora con una nueva batalla contra toda una horda de monstruos arácnidos. Se establece así la figura del narrador no confiable o sospechoso.

Así, al establecer que The Witcher arma su historia a través de los relatos contados desde diferentes puntos de vista, estos narradores poco fiables son los responsable del cambio de apariencia del Lobo Blanco ya que los detalles y las descripciones varían según quién las cuente. Una coartada bastante últil que, además, está inspirada en las novelas de Andrzej Sapkowski, autor de la saga que adapta la serie.

Este prólogo sirve como vehículo para reencuadrar la narración, dando paso al arranque de los eventos de la cuarta temporada. A través de este recurso, The Witcher justifica el cambio de Cavill por Hemsworth como Geralt, ya que la serie transforma su propia historia en una leyenda transmitida de boca en boca, donde los detalles -como el rostro de Geralt- pueden variar según quien la cuente.

Así, el cambio de los actores se integra de manera orgánica al universo de la ficción, sin romper la coherencia narrativa. Para conseguir que esta transición sea más fluida y darle mayor verosimilitud, la temporada 4 reescribe, además, mediante flashbacks, partes de la historia de Geralt con Cavill.

Es el caso del primer encuentro de Ciri con el brujo, que se dio al final de la temporada 1, o la lucha entre Geralt y Vilgefortz en la tercera entrega de la serie, que ahora cuentan con el rostro de Hemsworth. Ya las imágenes del set de esta cuarta entrega mostraban al actor australiano filmando dicha secuencia.

En cuanto a la preparación de Hemsworth como sucesor de Cavill en el rol del brujo, Lauren Schmidt Hissrich, la creadora de The Witcher, reveló que al empezar con el rodaje introdujeron cambios para que fluyesen de manera más natural de la boca del actor.

"Recuperamos algunos sonidos, suspiros, murmullos e incluso varios tacos de vez en cuando. Pero también permitimos que Geralt, específicamente en esos instantes emocionales, tuviera... no quiero llamarlos discursos, pero sí conversaciones más largas con sus compañeros", explicó a IGN, remarcando que una de las diferencias es que Geralt ya no será tan parco en palabras como venía siendo hasta la temporada 3.