La creadora de The Witcher explica la diferencia entre el Geralt de Henry Cavill y el de Liam Hemsworth

La temporada 4 de The Witcher desembarcará en Netflix el próximo 30 de octubre, con Liam Hemsworth recogiendo el testigo de Henry Cavill como Geralt de Rivia. La creadora de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, ha aclarado en qué se diferencian ambos actores al interpretar al Carnicero de Blaviken.

"Cuando estábamos evaluando quién podría interpretar a Geralt, había una cualidad física que debía estar presente", confesó Hissrich a IGN. "Necesitábamos a alguien a quien pudiéramos imaginar capaz de destacar en las escenas de acción, que proyectara una presencia física capaz de intimidar en la historia, aunque Geralt posee un lado muy humano... Lo que realmente me encantó del trabajo de Liam que vi es que fue capaz de combinar de manera natural esas dos facetas... Realmente podía transmitir lo que yo llamo su 'alma'", añadió la guionista.

"Transmite una esencia profunda a su personaje... Y que se mantiene incluso en las escenas de acción cuando lucha contra monstruos, y es la misma presencia que se percibe cuando conversa con Ciri o con Yennefer", afirmó Hissrich. Dado que la temporada 4 arranca con Geralt debilitado por los acontecimientos con Vilgefortz, Hissrich y los guionistas ajustaron la "voz" del brujo para que encajara con la cadencia y el arco de Hemsworth.

"Influye por completo... Incluso después de tener los guiones listos, al empezar a filmar, empezamos a hacer cambios para que salieran de manera más natural de la boca de Liam", explicó. "Recuperamos algunos sonidos, suspiros, murmullos e incluso varios tacos de vez en cuando. Pero también permitimos que Geralt, específicamente en esos instantes emocionales, tuviera... No quiero llamarlos discursos, pero sí conversaciones más largas con sus compañeros", continuó, remarcando que una de las diferencias es que Geralt ya no será tan parco en palabras como venía siendo hasta la temporada 3.

"Liam tiene una sonrisa traviesa, y es de las primeras cosas de las que realmente hablamos", recordó Hissrich. "Una de las cosas de las que más habló fue del humor seco de Geralt, que, para ser sincera, sentía que no estaba muy presente en la serie. Me preguntó si estaría abierta a que se mostrara más", prosiguió.

Hemsworth relacionó eso con la vida interior de Geralt. "Para mí, Geralt es una persona profundamente empática... En este punto de la historia, lo vemos pasar por muchos cambios... Lo importante es que puede mostrarse vulnerable con sus amigos y, al formar esta familia elegida, apoyarse en ellos para encontrar coraje y fuerza", expresó Hemsworth, que también participó en la entrevista, subrayando cuál era el otro aspecto que diferencia su versión del personaje con respecto a la de Cavill.

"No quería intentar rehacer directamente nada de lo que [Henry Cavill] había hecho", confesó el actor. "Cogimos algunas de las cosas que Henry había hecho al principio... Y las incorporamos al inicio de mi etapa como Geralt, diciendo: 'Esta es mi versión, y a partir de aquí seguiremos con ella'", sentenció.