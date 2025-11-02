¿Cuándo se estrena la temporada 5 de The Witcher en Netflix?

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha aterrizado en Netflix la cuarta temporada de The Witcher, con Liam Hemsworth tomando el testigo de Henry Cavill como Geralt de Rivia. Y para aquellos que se estén preguntando si el servicio de streaming seguirá adaptando la obra de Andrzej Sapkowski, no hay más que recordar lo que la plataforma ya anunciara el año pasado.

Cuando en abril de 2024 Netflix dio a conocer que la temporada 4 de The Witcher se estaba rodando, reveló además que ya se estaba trabajando en la 5, que pondría fin a la serie.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF — The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024

Recientemente, la showrunner de la ficción, Lauren Schmidt Hissrich, ofrecía nuevas actualizaciones respecto al estado de la quinta temporada, revelando que el rodaje principal había concluido semanas atrás. "La buena noticia es que aún no voy a decirle adiós, porque voy a estar mucho tiempo en la fase de posproducción de la quinta temporada", señaló en declaraciones a GamesRadar+.

"Francamente, esperaba pasar por este periodo de duelo. Ese primer lunes por la mañana en el que te despiertas y no sabes adónde ir... ya no vas a ver a esas personas con las que te cruzas todos los días. Estuve esperando a que me golpeara", reflexionó la realizadora, apuntando que había decidido mirar la situación con una perspectiva de triunfo y "celebración". "No creo que muchas series lleguen a tener cinco temporadas. Tampoco creo que muchas series tengan el privilegio de saber cuándo van a terminar", explicó.

Teniendo en cuenta el estado de la quinta temporada, es de esperar que su estreno no se demore demasiado, llegando a la plataforma en algún momento de 2026 o 2027.

En cuanto a la trama de la última entrega, cabe recordar que tanto la cuarta como la quinta temporada adaptan los tres últimos libros de la saga original escrita por Sapkowski, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago.