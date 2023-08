Un director de The Witcher apunta otros motivos del abandono de Henry Cavill: "Es una serie muy exigente"

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Con el final de la tercera temporada, las andanzas de Henry Cavill en The Witcher han llegado a su fin. El actor será sustituido en la serie de Netflix por Liam Hemsworth a partir de la próxima entrega. Una decisión que levantó mucha polémica entre los fans de la serie y del británico. Uno de los directores del proyecto cree saber el verdadero motivo.

Las razones de la salida de Cavill como Geralt de Rivia nunca se han confirmado, aunque se especula con el descontento del intérprete por la falta de fidelidad y respeto de la serie al material original de The Witcher. Pero para Marc Jobst, director de dos capítulos de la temporada 1, todo ha sucedido por algo muy distinto.

"Mira, Henry ha hecho tres temporadas, y es una serie exigente, ya sabes, es muy grande. Henry hace todas sus escenas. Ni siquiera permite una mano ajena, si estás haciendo un primer plano de una mano agarrando una espada, tiene que ser su mano", explica el cineasta en una entrevista concedida a ScreenRant.

"Normalmente, lo que haces es traer un doble. Henry estaría fuera rodando otra escena en otro lugar, y pones a alguien más para la mano, para que no tengas que molestar a tu número uno", expone el director.

"Pero Henry no hace eso y por ello los resultados son extraordinarios. Trabajamos con un atleta increíble, ante todo, que hace ejercicio durante horas antes y después de haber estado rodando 12 horas y que se preocupa profundamente por el trabajo que realiza", celebra Jobst.

Sin embargo, el director considera que eso podría haberle "pasado factura" a Cavill. "Si siente que ha hecho lo que puede, confío en él", añade el director. Esta alternativa no había sido tan contemplada hasta el momento. Y es que, por ahora, ni el actor ni los responsables de The Witcher han querido profundizar en esa separación. Entre tanto, la cuarta temporada ha sido aplazada de manera indefinida, por lo que probablemente no se estrene hasta 2025.