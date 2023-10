Archivo - Netflix pone fecha de caducidad a Liam Hemsworth como The Witcher



MADRID, 16 Oct.

Una vez finalizada la huelga de guionistas, muchas son las películas y series que han retomado sus labores de producción y una de ellas es The Witcher. La ficción de Netflix basada en la saga literaria creada por Andrzej Sapkowski prepara ya su cuarta y quinta temporada... que podría ser la última.

Ha sido el guionista Javier Grillo-Marxuach quien, para alegría de los fans de las andanzas de Geralt de Rivia, quien confirmó en Twitter, la red social ahora renombrada como X, que se ha reactivado el proceso de escritura de los guiones de los nuevos capítulos en los que Henry Cavill ya no encarnará al brujo protagonista, un papel que pasa ahora a manos de Liam Hemsworth.

Como se confirmó a principios de año, tanto la cuarta como la quinta temporada están en fase de producción. Las huelgas retrasaron el rodaje de la cuarta temporada, que se espera arranque a principios del año que viene. Una vez finalizado el rodaje de la cuarta temporada, habrá "un breve paréntesis" y, a continuación, comenzará el rodaje de la quinta. Y, según nuevas informaciones de la web especializada en la saga Redanian Intelligence, esta quinta temporada será la última de la serie.

Por el momento, Netflix no ha confirmado nada relacionado con el final de The Witcher, pero a falta de anuncio oficial Redanian Intelligence ha demostrado ser una fuente sólida cuando se trata de todo lo relacionado con The Witcher.

EL ENIGMÁTICO ADIÓS DE CAVILL

Por el momento, poco se sabe sobre la próxima temporada de The Witcher salvo que Hemsworth será quien encarne a Geralt de Rivia tras la salida de Cavill. Al parecer, Hemsworth hizo una prueba para el personaje antes de la primera temporada de la serie, pero el papel fue finalmente para Cavill. Se ha especulado mucho sobre el aspecto que tendrá Hemsworth en la serie, cuál será la reacción de los fans de la serie y, sobre todo, cómo la trama de la ficción justificará el cambio de rostro del protagonista.

Fue a finales de octubre del pasado año cuando Cavill sorprendió al anunciar su marcha de The Witcher. Y aunque no hay tampoco ninguna explicación oficial sobre este adiós, ya que tanto el actor como la directora de la serie, Lauren Hissrich, han mantenido silencio sobre lo sucedido, diversos rumores apuntaron a que Cavill, un apasionado del material original, no estaba contento con la forma en la que serie adaptaba las obras de Andrzej Sapkowski.

Aunque el amor de Cavill por los libros originales y su respeto reverencial a los mismos podría haber influido en su decisión, el director Marc Jobst también especulo más recientemente con la posibilidad de que el protagonista de El hombre de acero hubiera dejado la serie porque el papel de Geralt de Rivia es demasiado exigente físicamente.