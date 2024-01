La temporada 4 de The Witcher ficha a Laurence Fishburne

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Witcher, la primera en la que Liam Hemsworth tomará el relevo de Henry Cavill como Geralt de Rivia, aún no tiene fecha de estreno. Pero Netflix sigue trabajando en los nuevos capítulos de la ficción basada en la saga de Andrzej Sapkowski y apuntalando su reparto con fichajes de relumbrón como el de Laurence Fishburne, que interpretará a un personaje muy querido por los fans en la nueva entrega.

"Estoy muy emocionado por unirme al reparto y estoy deseando explorar el maravilloso mundo de The Witcher", confesó Fishburne, según recoge Collider. El actor que interpretó a Morfeo en Matrix dará vida a Regis, un barbero-cirujano con un oscuro pasado que hizo su primera aparición en la saga de Sapkowski en Bautismo de fuego.

News from The Continent! Laurence Fishburne will be joining The Witcher family as Regis, a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past. pic.twitter.com/u8mXxqHs6b