El final de The Pitt 2x03, explicado: ¿Qué es un código negro? - HBO MAX

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt continúa su andadura en HBO Max, estrenando un episodio por semana. El drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle se caracteriza por su ritmo frenético, con cada capítulo abarcando una hora de turno en emergencias y todo un desfile de casos que atender. Y aunque las dos primeras entregas han estado lejos de ser tranquilas, el final de la tercera augura una horas todavía más estresantes para el personal médico de Pittsburgh.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El tercer capítulo de la nueva temporada de The Pitt termina con Dana recibiendo una alarmante llamada de un hospital vecino, Westbridge, que tiene un código negro. Debido a esto, los pacientes de ese centro serán derivados al Pittsburgh Trauma Medical Center, que ya estaba ocupado con el ajetreo y las heridas del 4 de julio.

Según recoge Nursing CE Central, un código negro en los hospitales de Estados Unidos suele significar que este está rechazando a la mayoría de sus pacientes por diversas razones. Así, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, muchos hospitales emitieron un código negro por no tener camas suficientes para recibir nuevos pacientes.

Puesto que las razones de un código negro pueden ser muy variadas, y a falta de una mayor información, en la serie, los médicos comienzan a esbozar sus teorías al respecto, con Robby sugiriendo que podría deberse a un problema infraestructural, como una tubería con fugas, y la doctora Al-Hashimi señalando a una posible falta de personal debido al día festivo.

Seguramente la causa real será revelada en siguientes capítulos, pero lo que es seguro, es que sus consecuencias se harán notar muy rápido, provocando quizá una situación de colapso parecida a la del tiroteo del PittFest en la primera temporada.