La temporada 3 de The Pitt pierde a otro personaje - HBO MAX

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

The Pitt, la aclamada serie protagonizada por Noah Wyle, tiene previsto comenzar el rodaje de su temporada 3 en algún punto de este mes de junio de cara a su estreno en enero de 2027. Tras el anuncio de que Supriya Ganesh, que encarnaba a la doctora Mohan, no aparecerá en los nuevos episodios, las últimas informaciones apuntan a la salida de otro personaje de la unidad de Urgencias del hospital.

Se trata de Victoria Javadi, a quien da vida en la serie Shabana Azeez. Según ha asegurado la propia actriz en una entrevista concedida a Bustle, su personaje experimentará un cambio significativo en la tercera entrega de The Pitt.

"Puedo decir que en esta temporada no estoy en Urgencias. He hecho mis prácticas en Urgencias, así que ahora estoy haciendo mis prácticas de psiquiatría", explicaba Azeez, confirmando así que su personaje continuará en el hospital, pero en otro departamento.

En la segunda temporada de The Pitt, Javadi comenzó a replantearse su carrera profesional, llegando incluso a considerar dar un giro radical y dedicarse al derecho. Así, parece que finalmente Javadi continuará sus prácticas en el hospital aunque, esta vez, en un departamento diferente, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que la temporada 3 ambientará su trama cuatro meses después del final de la segunda.

Para entonces, Javadi podría tener que continuar sus prácticas en otro departamento, algo habitual durante las prácticas de los estudiantes de Medicina en hospitales.

Fue Simran Baidwan, productora ejecutiva y guionista en The Pitt, quien confirmó este salto temporal en una entrevista concedida a ScreenRant. La trama se situará así en noviembre de 2026, lo que supondrá un "cambio en el clima", ya que las dos primeras han estado ambientadas en meses más veraniegos.

¿QUÉ PERSONAJES VOLVERÁN EN LA TEMPORADA 3?

Puesto que la nueva temporada no supondrá un cambio en el año de residencia respecto a la segunda, Baidwan señaló que muchos personajes de esta regresarán. "Whitaker seguirá siendo interno; ese tipo de cosas no cambiarán. Pero, aparte de eso, no puedo revelar mucho más, salvo que veremos algunas tramas relacionadas con el otoño", explicó.

Por el momento, aparte del regreso de Gerran Howell como el doctor Whitaker, se ha confirmado que la tercera temporada seguirá contando con Wyle como Robby, Katherine LaNasa como Dana, Sepideh Moafi como Al-Hashimi, Ayesha Harris como la doctora Parker Ellis, Shabana Azeez como Javadi, Patrick Ball como Langdon, Fiona Dourif como McKay, Taylor Dearden como Mel King, Isa Briones como Santos y Laëtitia Hollard como Emma.

Por otra parte, la salida de la ficción de Supriya Ganesh, que encarnaba a la doctora Mohan, ha sido objeto de especulación, si bien se ha justificado narrativamente como que un centro universitario como el de Pittsburgh es solo un lugar de paso para muchos profesionales. R. Scott Gemmill, creador de la serie, también indicó que su ausencia en la tercera temporada podría quedar explicada por el hecho de que el personaje tenga el día libre, algo que no ha convencido a muchos.