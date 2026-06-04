Noah Wyle confirma cuántas temporadas tendrá Robby en The Pitt

Archivo - Trepidante tráiler de la temporada 2 de The Pitt: "Empieza el festival" - HBO MAX - Archivo

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Aparte de protagonizar The Pitt como el doctor Michael "Robby" Robinavitch, Noah Wyle es una de las grandes fuerzas creativas de la serie, ejerciendo como director, guionista y productor. Actualmente, Wyle se encuentra trabajando en la tercera tanda de episodios, cuyo estreno está previsto para principios de 2027 y ha adelantado que la historia de su personaje podría extenderse a lo largo de cinco o seis temporadas.

"Un día a la vez. Una temporada a la vez, sin duda", señaló el intérprete en una entrevista concedida a Vanity Fair, al ser preguntado sobre su forma de enfocar The Pitt teniendo en cuenta que estuvo en E.R. Urgencias 11 temporadas y si estaría dispuesto a permanecer el mismo tiempo en la nueva ficción.

"Dicho esto, sí que creo que la estructura está pensada para un viaje de cinco, quizá seis años, en torno a la salud mental que estamos llevando a cabo con este personaje en el contexto de una serie de hospital", adelantó. En este sentido, Wyle revela que hay una trama de su personaje en la que está "personalmente involucrado" y que le "encantaría ver".

EN LA TERCERA TEMPORADA "LOS MÉDICOS SE BENEFICIAN DE SER PACIENTES"

Hablando sobre cómo la serie aborda el duelo, sobre todo desde la perspectiva de un hombre, Wyle explicó que "quería crear un personaje que representara, en cierto modo, un sentimiento colectivo que todos hemos experimentado desde la COVID". Para el actor, guionista, director y productor, este sentimiento es "el de haber pasado por algo significativo y no haber tenido tiempo de asimilarlo, tener algo enterrado en nuestro subconsciente que no deja de querer salir a la superficie y manifestarse en un comportamiento que dista mucho de ser elegante y de estar a la altura de lo mejor de nosotros mismos".

"En la primera temporada, el médico es el paciente. En la segunda, los médicos no son buenos pacientes. En la tercera, los médicos se benefician de ser pacientes", resumió Wyle, dejando clara la dirección en la que irá la próxima tanda de episodios y la narrativa que se ha ido construyendo. "Así que ahí es donde estamos ahora: estamos viendo cómo se desarrolla este viaje de salud mental, desde la negación total hasta la aceptación del problema, pasando por pequeños pasos para salir de su proverbial pozo. En eso es en lo que estamos trabajando", indicó.

WYLE DEFIENDE EL POLÉMICO CAMBIO DE ROBBY

No todos los fans están satisfechos con la evolución del personaje de Wyle y es que, si bien en la primera temporada se presentaba casi como una figura heroica, en la segunda empieza a comportarse de manera cuestionable, estallando contra compañeros y dejando ver una faceta menos empática. Según el actor, en la primera temporada "conocimos a un tipo que se estaba ahogando", un "personaje heroico por lo que carga consigo, por cómo se presenta, por cómo actúa y por lo que hace".

Y, a pesar de todo, ya en esa primera entrega se veía que Robby tiene sus defectos, "está casado con su trabajo y atormentado por su pasado" y, aunque en el entorno médico pueda ser "una persona íntegra, heroica e interesante", fuera de ahí "le cuesta mucho". "Y en la segunda temporada, al profundizar en eso, creo que la gente se sintió incómoda al ver sufrir a alguien en quien realmente habían depositado mucha fe", observó el actor.

Valorando la reacción de la gente ante el giro de su personaje, Wyle expuso lo interesante que le parecía "lo mucho más tolerantes que somos con un villano que hace cosas buenas de vez en cuando que con un buen tipo que hace cosas malas de vez en cuando". "Sometemos a nuestros héroes a una prueba de pureza que nadie podría superar, pero a nuestros villanos les damos un pase que perdona comportamientos increíbles. Y esa es una interesante hipocresía estadounidense", reflexionó.