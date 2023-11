La temporada 2 The Last of Us ya tiene a su gran villana

The Last of Us es una de las franquicias de videojuegos con más fans y gran parte de su éxito se debe a los protagonistas. Al margen de Joel y Ellie, otro personaje que marcó mucho a los seguidores es Abby, que aparecerá en la serie de HBO Max en su segunda temporada.

El periodista Jeff Sneider ha revelado que Kaitlyn Dever está en negociaciones para interpretar a Abby en la adaptación. Aún no se ha firmado un acuerdo, probablemente porque la huelga de actores acaba de terminar y la preproducción de la temporada 2 se vio interrumpidas por los paros. El reportero ha adelantado que su actuación en la cinta de terror Nadie te salvará es lo que empujó al equipo de The Last of Us a considerarla para el rol.

En el videojuego, Abby está vinculada a Los Luciérnagas, ya que su padre es cirujano en el grupo. Joel asesina al doctor, por lo que Abby tiene la misión de vengarse y tanto Joel como Ellie se convierten en sus objetivos lo que hará de ella la gran amenaza para la pareja protagonista de la serie.

Pese a que podría interpretar a Abby, Dever guarda un gran parecido con la Ellie de los videojuegos. De hecho, la intérprete era una de las favoritas de los fans para ese papel cuando surgieron rumores de una adaptación cinematográfica. Cabe destacar que el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, solo sigue a 71 personas en Instagram, entre las que figura Dever.

Kaitlyn Dever es conocida por sus papeles en Súper empollonas, Creedme, Dopesick: Historia de una adicción o Viaje al paraíso. La estrella tiene pendiente de lanzamiento Good Grief, cinta dirigida por Dan Levy.

Por el momento, no se ha dado una fecha de lanzamiento exacta depara la temporada 2 de The Last of Us, pero se espera que comience la producción en los primeros meses de 2024, probablemente en enero. Todo apunta a que los nuevos episodios no llegarán a HBO Max hasta 2025.