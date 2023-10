El director de Nadie te salvará explica el final: ¿Sobrevive Brynn a los aliens?

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Desde su estreno en Disney+, Nadie te salvará (No One Will Save You) se ha convertido en una de las producciones de moda. La cinta relata la historia de Brynn, a la que da vida Kaitlyn Dever, una joven que vive apartada en mitad del bosque y que esconde un oscuro secreto de su pasado. Pero bajo su apacible y cándida apariencia, se esconde una improbable heroína capaz de hacer frente a las situaciones más extremas... incluyendo una invasión alienígena.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Alejada de todo y de todos, la protagonista vive una aparentemente feliz vida en la casa donde creció... hasta que una noche unos extraños ruidos la despiertan y termina enfrentándose a unos extraterrestres ladrones de cuerpos. Y tras 90 minutos de tensión casi continua, en los que el personaje de Kaitlyn Dever logra acabar con varios poderosos alienígenas... Contra todo pronóstico, el personaje principal acaba sobreviviendo. Un desenlace sorprendente que ha explicado el director y guionista Brian Duffield.

En una entrevista con Fangoria le preguntaron a Duffield por este esperanzador desenlace. "En cuanto al final, para mí se trataba del personaje de Kaitlyn y, supongo, de dos cosas. Uno, quería que terminara en un punto mejor al final de la película que al principio, porque incluso antes de la película había pasado por bastante. Y luego, durante la película, ella pasó por aún más cosas", señala el cineasta.

"Realmente me gusta esta chica, especialmente porque creo que ella ya había pagado por sus pecados. Ella también lo sabe. Incluso cuando la escupen, no hay indignación. Ella simplemente dice: 'Bueno, esto es lo que merezco. Voy a aceptarlo. Siento mucho estar viva frente a ti'. Al final de la película, quería que ella saliera en una mejor situación", expuso.

"Y además de eso, creo que los extraterrestres... Bueno, déjame decirlo así: si te muerde un perro callejero, mucha gente querría que sacrificaran al perro, pero también hay personas que quieren sentarse con el perro, calmarlo y hablar con él, para ver si tal vez el perro puede rehabilitarse y convertirse en un miembro valioso para la sociedad. Creo que así es, en parte, como nos veían los extraterrestres", señaló.

ALIENS CONQUISTADORES... ¿Y HUMANISTAS?

"Ellos están gratamente sorprendidos y están realmente interesados en las personas, desde un punto de vista antropológico. Dicen: 'Es una cultura muy interesante y la hemos conquistado, ¡pero eso no significa que tengamos que eliminarla!'. La cultura es arte y vida", añadió.

Al final de la película se revela la trágica historia de origen de Brynn, quien mató accidentalmente a su mejor amiga de la infancia durante una pelea siendo niñas y se convirtió así en una marginada en su ciudad. La cinta construye la tensión con las escenas de extraterrestres, pero nunca pierde de vista la importancia en el arco del personaje, atormentada y marginada por su error en el pasado. Un homicidio involuntario pero que ni ella misma ha conseguido perdonarse.

Brynn es una heroína trágica, que tiene que afrontar su culpa por matar a su mejor amiga en lugar de esconderse. Como tal, si hubiera muerto en el final de la película, habría sido inútil en cierto modo el desarrollo del personaje. Además, con un final algo menos oscuro y con un toque de esperanza, consigue desmarcarse de otros títulos de terror.